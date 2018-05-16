16 мая: 5400 пластиковых шариков для счастья

Доброе утро! Пора вставать - солнышко вот уже проснулось!

Милейшая милота.

Youtube-блогер pinguinz0 устроил в квартире бассейн из шариков для своей собаки.

«Что я сделаю с 5400 пластиковыми шариками? Я сделаю свою собаку самой счастливой собакой в мире»

Он там долго рассказывает в начала что к чему, так что сразу мотайте на 00:55:

Невероятно крутой рекорд дня. Наконец-то не бесполезная фигня!

Австралиец Джеймс Харрисон 1173 раза становился донором крови - на протяжении 60 лет. Он был первым и самым знаменитым участником национальной программы помощи матерям с отрицательным резус-фактором и их детям (резус-конфликт можно можно предотвратить с помощью инъекций антирезусного иммуноглобулина, который выделяют из плазмы крови человека). Он спас больше двух миллионов детей!

В прессе Джеймса Харрисона прозвали «человеком с золотой рукой», но сам он не считает себя героем. «Возможно, сдавать кровь — мой единственный талант», — говорил он в интервью CNN. Харрисон также рассказывал, что на самом деле боится уколов и каждый раз, когда у него берут кровь, отводит глаза.

В 1999 году Джеймса Харрисона наградили Орденом Австралии, а спустя четыре года он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз в жизни: после 80 лет в Австралии уже запрещено это делать, но врачи сделали исключение для почетного донора. «Надеюсь, что мой рекорд кто-нибудь побьет, — сказал Харрисон. — Ведь это все для хорошего дела».

Новости!

Специалисты из Французского Национального политехнического института в Тулузе разработали устройство для аэробздунов для людей, которые боятся летать на самолете. Устройство представляет собой гарнитуру из наушников и выносного носителя, который размещается перед носом пользователя. Через наушники транслируется музыка, а биополимер на выносном носителе понемногу высвобождает ароматическую композицию (на выбор мята, лаванда, ромашка или цветки апельсинового дерева). Локальному распространению запаха помогает микровентилятор. Такой дизайн гарантирует, что запах почувствует только хозяин гарнитуры, а другие пассажиры (которые могут оказаться аллергиками или просто не одобрить посторонний аромат) о нем не узнают. Устройство рекомендуют использовать за десять минут до взлета и посадки — именно в эти моменты пассажиры чаще впадают в панику. Цена устройства составит примерно €50. Выпуск устройства, судя по всему, будет налажен через два года. Не исключается, что в ближайшем будущем наушники и диффузор дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения, соответствующие подаваемыми на устройство музыке и ароматам.

В Центральном парке Хельсинки построят переход через шоссе для белок-летяг. В скором времени из парка, который входит в заповедник, уберут линию электропередач. Вместе с ней придется вырубить деревья, с помощью которых белки-летяги перебирались через дорогу, проходящую через парк. Для того, чтобы животные могли безопасно перебираться через шоссе, администрация парка высадит вдоль него деревья и установит специальные столбы. Просто очаровательная забота о братьях наших меньших!

Не только в Хельсинки думают о зверюшках. В России тоже к этому небезразличны! Так, недавно мэр города Магас в республике Ингушетия Беслан Цечоев сообщил в своем инстаграме, что администрация разработала проект будки для бездомных животных — в первую очередь кошек. По его словам, такие появятся в каждом дворе. Следить за состоянием домиков будут специальные службы. Срок установки домиков не уточняется. Как вам такая идея?

Музыкальная пауза!

На шоу Джимми Фэллона ведущий вместе с певицей Арианой Гранде и группой The Roots исполнили песню «No Tears Left to Cry» с помощью Nintendo Labo. Вместо инструментов использованы исключительно консоли Nintendo Switch! Отлично кстати получилось:

Вот вам оригинал для сравнения:

Плавно переходим от музыки к "киномузыке"!

В сети появился первый трейлер биографического фильма о Фредди Меркьюри под названием «Богемская рапсодия». В главной роли — Рами Малек из «Мистера Робота»:

Фильм выйдет в ноябре этого года. Ждем-ждем!

В галерее - прелестные иллюстрации от Kate Alizadeh. Особенно нам нравится первая. <З Хорошего вам дня!