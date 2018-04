16 апреля: Авто для тульских пробок

Доброе утро! Шикарные выходные позади, понедельник наступил слишком быстроооо.... Ну почему выходные всегда так быстро пролетают?..

Увы, с погодой на рабочую неделю мы вас не порадуем. Синоптики обещают, что испортится: дожди! Впрочем, какая разница, если все равно работать? Главное, чтобы к следующим выходным погода снова наладилась! ;)

Мультик к завтраку: любимый Simon's Cat! Саймон очень хочет сэндвич с ветчиной, и - надо же случиться такому совпадению! - котик тоже проголодался:

Классный уличный эксперимент:

Авторы YouTube-канала the Cut нарисовали на улице знакомую многим с детства игру «Классики», чтобы посмотреть, сколько людей не смогут побороть желание попрыгать. Все это, естественно, снимала скрытая камера:

А вы бы попрыгали или прошли мимо?

Новости!

Samsung выпустила в Южной Корее новый смартфон J2 Pro, с которого НЕЛЬЗЯ выйти в интернет. Целевая аудитория - студенты и пожилые люди. Предполагается, что студенты лучше сдадут экзамены, если во время подготовки не будут отвлекаться на соцсети и мемчики, а пожилым людям будет удобнее использовать устройство без дополнительных «сложных» функций. Стоит такой "недосмартфон" 186 долларов: 5-дюймовый AMOLED-экран, четырёхядерный процессор, 1,5 гигабайта оперативки, слот для карт microSD, две камеры (передняя на 5 мегапикселей, задняя на 8). Все приложения устанавливаются только через загрузку .APK-файл по USB-проводу через компьютер. Однако есть предустановленные приложения, среди которых калькулятор, заметки и словарь. Для будущих студентов (покупателей от 18 до 21 года) действует крутая акция: после сдачи экзамена Suneung (местный аналог ЕГЭ) в 2019 и в 2020 годах студенты могут обменять устройства линейки Galaxy S, Note и A-серии на J2 Pro бесплатно. О выпуске устройства в других странах пока не сообщалось.

Heinz запустила в твиттере голосование: стоит ли производить "майочуп" - готовый соус из смеси кетчупа и майонеза (ага, он у них не кетчунезом зовется), или же любители такого сочетания смешают два ингредиента сами, "по старинке"? Компания пообещала выпустить смешанный соус, если за это проголосуют полмиллиона пользователей. В итоге «за» проголосовало 55% из 925 тысяч пользователей, что в сумме выходит чуть больше требуемого количества. Товар уже доступен в некоторых странах Ближнего Востока. В Heinz заявили, что хотели прощупать почву и узнать, примут ли американцы «дебют в США».

В британском Дройлсдене на уличную камеру видеонаблюдения попал один из самых неудачливых грабителей в мире - он потерял добычу из-за порыва ветра. Преступник, ограбивший со своим напарником туристическое агентство, пытался скрыться, спрятав наличные под одеждой. Однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице. Грабитель не стал собирать деньги, а предпочел покинуть место преступления. Полиция распространяет это видео, чтобы жители помогли опознать виновных.

When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW — BBC News (UK) (@BBCNews) 15 апреля 2018 г.

Музыкальная пауза!

Помните, мы с вами уже смотрели видео, где американский школьник поет йодлем посреди супермаркета? Вот оно:

11-летнего мальчика зовут Мейсон Рэмси, и он стал настоящей звездой после того видео. Такой, что уже 13 апреля выступил на фестивале Coachella в Калифорнии! На одной сцене с Eminem, Бейонсе, The Weeknd и другими артистами. Многотысячная публика была в восторге:

From Walmart to Coachella, I see you yodel boy. pic.twitter.com/ezxaiyJyoY — Gianna Chen (@xoxo_gianna1114) 13 апреля 2018 г.

У Мейсона, кстати, уже есть свой ютуб-канал. Подписывайтесь:

В России сделали самый узкий в мире автомобиль!

Новосибирские видеоблогеры «Гараж 54», знаменитые своими занимательными экспериментами с автомобилями, придумали и сделали машину, которая идеальна для маневрирования в пробках.

Автомобиль, который разработчики назвали «Гандолла», сконструирован на базе седана Ford Scorpio, который разрезали вдоль, убрали, так сказать, «лишние» агрегаты и сварили обратно. Конечно, для этого пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение некоторых других узлов и деталей. Получился автомобиль шириной всего в две фары!

Увы, у этой, казалось бы, идеальной со всех точек зрения машинки, есть один досадный недостаток — она может передвигаться только на буксире. Что ж, nobody's perfect!

Время, когда опадают лепестки сакуры, в Японии называется "сакура-фубуки", что переводится как "метель из лепестков сакуры". Полюбуемся в галерее!

P.S. Вы тоже сразу подумали про тополя-фубуки? =D