26 ноября: новый способ бросить курить и зимняя сказка

Доброе утро! С началом трудовой недели вас. Подумать только, начинается последняя неделя осени, скоро зима да и Новый год не за горами! Дорога на работу становится куда приятнее — только посмотрите какие потрясающие пейзажи вокруг! Город вовсю готовится к масштабным празднованиям.

За окном, кстати, наконец-то снег.

А тем временем в сети появился первый трейлер полнометражного фильм «Король лев», который выйдет на большие экраны в 2019 году. Ролик получился невероятно красочным и зрелищным. Все герои получились максимально реалистичными. Одну из ролей в мультфильме озвучивает известная зарубежная певица Бейонсе. Фильм выйдет в прокат в июле, а пока наслаждаемся первыми кадрами.

Немного о новостях.

Ученые из Канады нашли эффективный способ бросить курить. Исследователи пришли к выводу, что общественное осуждение помогает в борьбе с этой пагубной привычкой и описали свои доводы в статье Journal of Consumer Affairs.. Для доказательства своей гипотезы ученые провели необычный эксперимент — они показали 156 людям две пачки сигарет с изображением лиц людей и слоганом «Так люди смотрят на курильщиков». На одной были изображены нейтральные лица, а на второй были осуждающие выражения лиц. Получая вторую пачку, люди испытывали стыд и у них появлялась мотивация бросить курить. А как вам нравится такой способ?

И немного юмора.

В сети появился видеоролик с неудавшимся ограблением, которое предотвратила смелая продавщица с помощью строгого выговора нерешительному грабителю. Молодой человек ворвался в магазин с арматурой и стал требовать денег и угрожать разбить витрины, на что продавец заявила, что в этом случае ему самому придется все убирать. Вот и сам видеоролик. А вы верите в силу слова?

Музыкальная пауза.

Сегодня посмотрим клип исполнительницы Jenni из южнокорейской группы BLACKPINK на песню Solo.

В галерее сегодня картинки с оптическими иллюзиями. Идею навеяла ставшая популярной в социальных сетях оптическая иллюзия украинского иллюстратора Юрия Перепадьи. По первоначальной версии эта картинка якобы спасает от стресса.