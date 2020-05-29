29 мая: альпаки против одиночества и вампир из «Сумерек» слушает Меладзе и Пугачеву

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Шашлыков, короче, не пожарить. Все выходные будут идти дожди. Одно радует – температура воздуха преодолеет 20-градусный рубеж.

Шесть альпака навестили пожилых людей в доме престарелых в голландском городе Мидделбург. Об этом сообщает местное издание PZC.

За один день альпака посетили три учреждения. Обычно животных компании Alpacas Zeelandia можно пригласить для прогулок по пляжу, а также для праздников и пикников.

Теперь из-за карантина мероприятия не проводят, и руководство компании решило, что животным все равно нужно общаться и поддерживать форму. Так они и решили навестить дома престарелых.

Альпака, которых зовут Альфа, Ада, Аафье, Аренда, Амбер и Бонн, похоже, тоже обрадовались встрече. Некоторые постояльцы пообщались с ними лично, а некоторые только посмотрели через окно, но этот визит точно поднял им настроение.

А вот кустарникам и фиалкам, растущим на территории, вряд ли понравилась эта встреча: альпака ими пообедали.

В течение следующих полутора недель животные посетят еще минимум десять домов престарелых, чтобы поддержать их обитателей в период пандемии. Эта услуга бесплатная.

Поп-звезды Ariana Grande & Justin Bieber делятся радостью от заточения с близкими, параллельно помогая детям врачей. Послушав песню «Stuck with U», вы тоже поможете.

Помните, как в первой части «Сумерек» была сцена, где Белла впервые приходит в гости к Эдварду Каллену и его родителям-вампирам и видит его внушительную коллекцию музыкальных дисков. Тогда вампир рассказал, что предпочитает классику, а из колонок звучал «Лунный свет» Клода Дебюсси.

Спустя много лет после выхода фильма в твиттере вспомнили эту сцену и предложили свои варианты плей-листа Эварда с уклоном в российскую эстраду начала 2000-х годов. Так, в коллекции вампира оказались хиты Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Кати Лель, MaкSим и многих других. И это лучшее неинтеллектуальное развлечение, если у вас есть свободные 10 минут.

Обычно шумный, людный и энергичный, этой весной Нью-Йорк опустел: с улиц исчезли машины, закрылись кафе и магазины, люди закрылись по домам. Наглядной иллюстрацией новой реальности стали рекламные постеры и афиши концертов и спектаклей — устаревшие и никому не нужные. Фотограф Эндрю Бойл (Andrew Boyle) запечатлел эту потрепанную витрину весны-2020.

Эндрю Бойл: «Музыкальные концерты отменились, рекламные кампании поставлены на паузу — и постеры давно никто не обновлял. Это стало наглядной иллюстрацией текущей ситуации: время идет, но все как будто замерло, постоянство же — только в смене одного календарного дня на другой. И я стал фотографировать эти устаревшие постеры — случайные коллажи, которые получились под воздействием погодных условий и людей, которые рвали их, проходя мимо».