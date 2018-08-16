16 августа: Магия вне Хогвартса

Доброе утро, друзья!

Синоптики обещают нам сегодня небольшие дожди. Так что не забываем дома зонтики!

Немного милоты с утра пораньше.

На днях житель Германии вызвал полицию, потому что его преследовала белка. Неееееет, не то, что вы подумали. Настоящая белка! Как в нашем Центральном парке.

На помощь мужчине отправили патрульных. Они подтвердили, что белка вела себя вызывающе. В протоколе полицейские отметили, что вскоре от пережитых волнений она уснула.

Зверька забрали в полицейский участок. Его сотрудники предположили, что белка искала новый дом. Они назвали ее Карл-Фридрих и отнесли в центр спасения животных.

В обществе защиты животных рассказали, что молодые белки часто ходят за людьми, когда голодны или нуждаются в помощи.

Новое развлечение «всея интернета» — флешмоб #MatildaChallenge.

Его цель — сделать кавер на сцену из американского фильма «Матильда» 1996 года, главная героиня которого обнаружила в себе телекинетические способности. В одном из эпизодов девочка силой мысли включала лампы, раздвигала занавески и заставляла танцевать электроприборы, — и все это под песню «Little bitty pretty one» в исполнении Терстона Харриса. Вот та самая сцена:

А вот уже то, что делают участники флешмоба. Кажется, кто-то смеет использовать магию вне Хогвартса:

Есть даже ролики без людей в кадре, в центре внимания — собаки:

Как вам такой музыкальный флешмоб? Участвовать будете?)

А теперь новости. Сегодня получилась спортивная подборка:

В американском городе Кливленд поставили холодильники с бесплатным пивом. Не спешите радоваться за жителей: они закрыты. И откроются только при одном условии: местная команда по американскому футболу «Кливленд Браунс» должна победить хотя бы в одном матче сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что за три прошедших сезона в НФЛ команда проиграла 44 матча, а выиграла всего четыре. Последний раз клуб побеждал в декабре 2016 года. ?Так что болельщики всерьез опасаются, что бесплатного пива так и не дождутся. Представители компании Bud Light, которая и организовала эту акцию, выразили надежду, что холодильник всё-таки откроется в 2018 году. Но на всякий случай отметили, что пиво там меняют раз в месяц, а значит, оно не испортится в случае очередной серии без побед. Гоу, Браунс!

Продолжаем про футбол. 12 августа во время матча Англия — Мексика на женском чемпионате мира по футболу среди молодежных команд 18-летняя нападающая сборной Англии Лорен Хемп споткнулась о вратаря сборной Мексики, упала на мяч и все равно забила гол — бедром! Получилось очень эффектно и всем понравилось. Смотрим:

А теперь ррраз — и про баскетбол! Исследователи из США научили нейросеть вести мяч в баскетболе и двигаться по полю. Компьютер изучил поведение людей во время игры и перенял их навыки. Это может пригодиться в компьютерных играх, где обычно используют готовые анимации — возможно, скоро их сможет генерировать компьютер.

Время для крутой музыкальной паузы! А заодно и для рекорда.

На музыкальном фестивале в Сиднее 457 гитаристов одновременно сыграли песню «Highway to Hell» группы AC/DC. Участники установили мировой рекорд по количеству людей, синхронно исполняющих на электрогитарах одну и ту же композицию в одном месте. Австралийская группа The Choirboys со сцены задавала ритм для музыкантов из толпы:

Отметим, что все гитаристы, принимавшие участие в этом своеобразном флешмобе, использовали портативные усилители звука фирмы Marshall — их выдавали посетителям после платной регистрации за 45 долларов. Вырученные на фестивале деньги отправили австралийской некоммерческой организации Australian Children's Music Foundation, которая обучает музыке детей из неблагополучной среды.

Новость для фанатов полнометражных мультфильмов!

В начале сентября Netflix выпустит анимационный фильм «Следующее поколение», который рассказывает о дружбе робота и маленькой девочки. Вместе им предстоит остановить восстание машин, которые атаковали их родной город.

Накануне был опубликован трейлер:

Кстати, режиссеры фильма — Кевин Р. Адамс и Джо Ксандер, до этого писавшие сценарии для «Маши и Медведя».

В галерее — немножко вчерашнего московского «апокалипсиса». Хорошо, что у нас такого не было)