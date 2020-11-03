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Утро в Туле
3 октября: робот, который шьет кроссовки, и специальный запах 2020 года

3 октября: робот, который шьет кроссовки, и специальный запах 2020 года

Доброе утро! Начинаем новый замечательно-прекрасно-умопомрачительный день и бежим читать хорошие новости. Поехали!

 

Просто погода не очень. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха прогреется до +9 градусов.

 

Компания adidas разработала новую технологию создания беговой обуви для легкоатлетов. Кроссовки Futurecraft STRUNG совместят в себе подошву, напечатанную на 3D-принтере, и верх, который будет ткать специальный робот.

Тканый верх будет создаваться непосредственно на подошве: робот будет направлять нити по диагонали, анализируя данные о движении стопы спортсмена во время бега.

Нити будут иметь разную плотность, толщину и натяжение в разных местах, чтобы сформировать оптимальную и легкую поддержку стопы. По утверждению разработчиков, пара станет самой легкой и технологичной в ассортименте adidas.

Пока что технология находится в разработке, и ориентировочные даты выхода кроссовок adidas Futurecraft STRUNG — конец 2021 — начало 2022 года.

А вы бы хотели себе заиметь такие кроссовки? Расскажите об этом в комментариях.

 

Дэниел Лопатин — выросший в Массачусетсе сын русских эмигрантов и один из важнейших электронных музыкантов своего поколения — на девятом альбоме звучит, словно по каноническому тексту Тома Йорка, как гудящий холодильник и расстроенное радио. Собственно, пластинка и построена как эфир воображаемой психоделической радиоволны (вспомним, что и псевдоним Лопатина восходит к FM-диапазону его любимой бостонской станции Magic). Здесь найдутся и вполне себе конвенциональные поп-песни (см. выбранный совместный трек с The Weeknd), но куда интереснее продираться через традиционно нелогичные и причудливые звуковые коллажи Oneohtrix Point Never, которые все так же очаровательно нестройны и уютны в своей неуютности. Сегодня слушаем Oneohtrix Point Never - «No Nightmares».

 

Британский бренд Flaming Crap выпустил ароматическую многослойную свечу с «запахом 2020 года».

Многослойная свеча обещает создать неповторимую атмосферу с запахами явлений и событий, с которыми ассоциируется текущий год.

Первый слой свечи пахнет банановым хлебом, второй — дезинфицирующим средством для рук, следующий слой наполнит комнату запахом DIY-поделок и древесного мускуса, а последний — дешевым лосьоном после бритья, которым пользовался Джо Экзотик из документального сериала «Король Тигров» (хит этого года).

Свеча изготовлена из веганского воска, а ее упаковка — из перерабатываемых материалов. Целая банка горит до 30 часов.

Одна многослойная свеча стоит £15 (примерно 1,5 тысячи рублей). Купить ее можно на сайте бренда.

На сайте Flaming Crap можно найти и другие изделия из воска с необычными запахами. В продаже есть свечи «Я не голосовал за это», «К черту Бориса», «Чертова Тори», а также свеча «Я выбираю водку и Чаку Хан», посвященная фильмам о Бриджит Джонс.

 

Когда на ваших глазах вырастает ваш любимый питомец — это прекрасно! Но когда вырастает аж несколько — это предел мечтаний! Да и самим животным лучше расти в компании, а то эти двуногие вечно куда-то пропадают.

Перед вами фотографии прекрасной дружбы разных, преимущественно домашних животных, которая началась с самых ранних моментов жизни хотя бы для одного из них.

Хорошего настроения и бодрого дня!

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Автор: Администрация Myslo
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