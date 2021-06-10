10 июня: умиротворение странствующих слонов и храпящий тюлень, который напоминает известный мем

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Задача на сегодня: не промокнуть. Сегодня в Туле дождь, воздух прогреется всего до +16 градусов.

В Китае в марте 2020 года стадо слонов в провинции Юньнань начало большое странствие, в апреле этого года вышло за территорию заповедника, а теперь остановилось отдохнуть. Об этом сообщает The Guardian.

Всего животные прошли порядка 500 километров. За их походом все это время тщательно следит большая команда, используя для этого почти 400 единиц транспортной техники и 14 беспилотников. Один из этих дронов и прислал снимки слонов «на привале».

Эксперты все еще пытаются понять, почему 16 слонов начали странствие в прошлом году. В ноябре животные сделали пятимесячный перерыв после того, как одна из самок родила слоненка, а затем отправились дальше.

Наигравшись в шумную гитарную альтернативу, группа Элли Роуселл качественно сменила ориентир в сторону роскошного поп-рока вечнозеленых 1970-х. Интересно наблюдать, куда свернет творческая мысль Wolf Alice. Сегодня слушаем композицию «How Can I Make It Ok?»

Новозеландский фотограф Джон Бозинов из Веллингтона, который сейчас находится в экспедиции по Антарктике, опубликовал в своем TikTok видео, в котором тюлени храпят.

Фотограф снял животных, когда они беззаботно отдыхали на морском берегу. Примечательно, что тюлени чихали только правой ноздрей и при этом подпрыгивали всем телом.

За несколько дней ролик набрал более 21 миллиона просмотров, и Бозинов показал подписчикам новое видео — с храпящим тюленем. В нем тюлень просто спит, лежа на спине так, что его мордочка оказалась в воде. Но на записи слышно, как животное храпит.

Русскоязычные пользователи TikTok в комментариях сравнили тюленя со своими мужьями и отцами, а один из них вспомнил знаменитый мем «Бать, тебе нормально?».

Конечно, для каждого владельца собаки его питомец всегда кажется самым верным и преданным, даже когда четвероногие друзья ведут себя не слишком хорошо. Но иногда собачки и правда показывают себя настолько примерными и любящими помощниками, что от их усердия тают и хозяева, и окружающие. Собаки готовы послушно ждать, приносить хозяину невообразимые вещи, опекать котов и детей. Всё ради того, чтобы услышать заветные слова: «А кто здесь самый хороший пёсик?».

Хорошего дня и топового настроения!