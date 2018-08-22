22 августа: Продается Лада Нива - 6,5 миллионов рублей!

Доброе утро!

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Сложности с пробуждением? Сейчас мы вам поможем.

Тут американский художник Мигель Васкес представил и показал, как выглядел бы Гомер Симпсон, будь он человеком. И это прям... ночной кошмар какой-то!

Быстро листайте вниз с закрытыми глазами, если не желаете видеть шок-контент:

Новости!

Самое известное приложение для знакомств Tinder запустило новый сервис Tinder U, предназначенный специально для учащихся школ, колледжей и университетов. Регистрацию могут пройти только студенты, находящиеся на ее момент в студенческом городке или здании учебного заведения. В приложении будут показываться только студенты учебного заведения и учащиеся школ и колледжей неподалеку. На экране появится лого школы или университета, в котором обучается пользователь. Как отметили представители Tinder, приложение поможет новым студентам социализироваться, быстрее узнавать обо всех интересных событиях вне учебной жизни. Пока это будет работать только в США, но, может, скоро распространится и на другие страны?

Футбольная история. 19 августа во время матча РПЛ «Ростов» — «Енисей» один из болельщиков развернул на трибунах обычный домашний ковер. Объяснил это тем, что хотел разрядить обстановку и создать домашнюю атмосферу на стадионе. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев, после чего в твиттере команды объявили, что ищут фаната с ковром. А соперники пошутили, что магический ковёр стал талисманом ростовчан. 20 августа «Ростов» связался с фанатом, принёсшим ковёр, и предложил передать его на базу для хранения. Полотно постелили на полу в прихожей и пообещали вывешивать его во время матчей как талисман. 21 августа «Ростов» сделал ещё один шаг к тому, чтобы сделать ковёр своим талисманом — открыл предзаказ на форму в цветах ковра. Мы теперь тоже такую хотим!..

Ковёр уже ищем.

Всем хорошей рабочей недели ?????? pic.twitter.com/L49tEcSEtT — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018 г.

В Намибии неподалёку от Берега Скелетов появился эко-отель Shipwreck Lodge, своими очертаниями напоминающий о сотнях кораблекрушений, произошедших в этом месте. Отель окружён белыми песчаными дюнами, среди которых встречаются дикие животные — гиены, пустынные львы, слоны и жирафы. При этом владельцы Shipwreck Lodge обещают обеспечить высокий уровень комфорта и обслуживания. Внутри помещения также оформлены таким образом, чтобы напоминать о погибших кораблях. В каждом домике есть спальня, небольшой вестибюль и уборная. В главном здании отеля также размещены общий зал и ресторан. Главным требованием при проектировании отеля была минимизация воздействия построек на окружающую среду — отель находится в национальном парке. После окончания согласованного периода в 25 лет их можно будет бесследно демонтировать.

Музыкальная пауза!

Клип Камилы Кабельо на песню Havana назван лучшим видео года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Смотрим:

Наша непостоянная, но нежно любимая рубрика: Как потратить лишнюю кучу денег? Есть идея!

Не хотите ли купить отечественную «Ниву» за 6,5 миллионов рублей?!

На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар» в 1979 году под управлением своего первого владельца Франсуа Джинсона. Специально для гонки внедорожник оборудовали бензобаком увеличенной емкости, дополнительной защитой днища, усиленной подвеской, а также пластиковыми дверьми, крышей и капотом для снижения веса авто.

Отмечается, что в тот год из 170 стартовавших участников до финиша добрались 59 экипажей. Выставленная на продажу «Нива», к сожалению, оказалась в числе тех, кто выбыл из гонки. Всего в заезде принимали участие 30 внедорожников Lada и одной из машин удалось даже занять третье место.

Ориентировочная стоимость лота колеблется от 50−75 тысяч фунтов стерлингов или 4,3−6,5 млн руб.

Вот она, красотка! Полюбуйтесь:

«2ГИС» добавила граффити на карты некоторых российских городов. Тулы среди них нет (но мы сами можем все исправить!!!!): на данный момент стрит-арт появился на картах Москвы, Новосибирска, Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Казани и Магнитогорска. Всего добавлено около 300 объектов с фотографиями и кратким описанием.

Карту граффити можно найти по запросу «стрит-арт» в приложении или на сайте «2ГИС». Фотографии и местоположение граффити могут добавить все пользователи с помощью карточки здания.

В галерее - некоторые граффити, которые уже добавлены на карты «2ГИС».