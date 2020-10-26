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Утро в Туле
26 октября: щенок с необычной фисташковой шерстью и обидчивая красная панда

26 октября: щенок с необычной фисташковой шерстью и обидчивая красная панда

Доброе утро, туляки! Незаметно подкрался понедельник. Но мы не унываем, а читаем хорошие новости. Поехали!

 

На что похоже облако? Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +10 градусов.

 

Собака фермера с Сардинии Кристиана Маллоччи 9 октября родила пятерых щенков — и один из них оказался зеленым! Малыша назвали Фисташкой.

Щенки с зеленым мехом — крайне редкое явление. Скорее всего, шерсть приобрела такой цвет из-за контакта с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Однако шерстка Фисташки уже начала менять цвет — с каждым днем она становится все менее зеленой.

У фермера Кристиана Маллоччи уже живет восемь собак, поэтому новорожденных щенков он решил раздать. Но Фисташку Маллоччи все же оставит — когда малыш подрастет, он вместе с мамой будет присматривать за овцами.

Бонус

И все же итальянский — невероятно красивый язык! Вот Фисташка на самом деле Pistacchio. А маму щенка зовут Spelacchia, что значит «шелудивая», но на итальянском звучит как музыка, а не как оскорбление.

 

Дэймон Албарн наконец явил свою исполинскую «Машину песен», сочащуюся от стилистического разнообразия и приглашенных гостей. Может ли быть плохим альбом, открывающийся пением Роберта Смита, а заканчивающийся довольной ухмылкой Тони Аллена?! Разумеется, нет. Бек Хансен тоже не подкачал. Сегодня слушаем Gorillaz and Beck - «The Valley of The Pagans».

 

Увы, мы не знаем, на что обиделась красная панда. Нам просто хочется ее вам показать!

Быстрый фактчек: красные панды действительно обожают яблоки.

А некоторые подолгу их смакуют, растягивая удовольствие.

 

Мемные коты подчинили себе всё интернет-пространство. Их фотографии со страшной скоростью разлетаются по сети, забавляя добрую половину пользователей мировой паутины.

Иллюстратор из Индонезии Кинг Роки продлевает славу мемных котов тем, что перерисовывает их вирусные фотографии. И это не только приносит популярность художнику, но и дарит вторую жизнь позабытым шедеврам юмора. И сегодня мы предлагаем вам взглянуть на 20 его работ, посмеяться и повспоминать пушистых героев. А вы узнаете всех мемных котов?

Хорошего дня и отличной недели!

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Автор: Администрация Myslo
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