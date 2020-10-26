26 октября: щенок с необычной фисташковой шерстью и обидчивая красная панда
Доброе утро, туляки! Незаметно подкрался понедельник. Но мы не унываем, а читаем хорошие новости. Поехали!
На что похоже облако? Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +10 градусов.
Собака фермера с Сардинии Кристиана Маллоччи 9 октября родила пятерых щенков — и один из них оказался зеленым! Малыша назвали Фисташкой.
Щенки с зеленым мехом — крайне редкое явление. Скорее всего, шерсть приобрела такой цвет из-за контакта с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Однако шерстка Фисташки уже начала менять цвет — с каждым днем она становится все менее зеленой.
У фермера Кристиана Маллоччи уже живет восемь собак, поэтому новорожденных щенков он решил раздать. Но Фисташку Маллоччи все же оставит — когда малыш подрастет, он вместе с мамой будет присматривать за овцами.
Бонус
И все же итальянский — невероятно красивый язык! Вот Фисташка на самом деле Pistacchio. А маму щенка зовут Spelacchia, что значит «шелудивая», но на итальянском звучит как музыка, а не как оскорбление.
Дэймон Албарн наконец явил свою исполинскую «Машину песен», сочащуюся от стилистического разнообразия и приглашенных гостей. Может ли быть плохим альбом, открывающийся пением Роберта Смита, а заканчивающийся довольной ухмылкой Тони Аллена?! Разумеется, нет. Бек Хансен тоже не подкачал. Сегодня слушаем Gorillaz and Beck - «The Valley of The Pagans».
Увы, мы не знаем, на что обиделась красная панда. Нам просто хочется ее вам показать!
- еще кусочков яблочек,пожалуйста - ты уже съел 10 pic.twitter.com/KQpa6hcbZw— мотонутая (@litmusheart) October 14, 2020
Быстрый фактчек: красные панды действительно обожают яблоки.
А некоторые подолгу их смакуют, растягивая удовольствие.
Мемные коты подчинили себе всё интернет-пространство. Их фотографии со страшной скоростью разлетаются по сети, забавляя добрую половину пользователей мировой паутины.
Иллюстратор из Индонезии Кинг Роки продлевает славу мемных котов тем, что перерисовывает их вирусные фотографии. И это не только приносит популярность художнику, но и дарит вторую жизнь позабытым шедеврам юмора. И сегодня мы предлагаем вам взглянуть на 20 его работ, посмеяться и повспоминать пушистых героев. А вы узнаете всех мемных котов?
Хорошего дня и отличной недели!