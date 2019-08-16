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Утро в Туле
16 августа: котик и фильм ужасов, гигантский пингвин и неудачная афера со штрафами

16 августа: котик и фильм ужасов, гигантский пингвин и неудачная афера со штрафами

Доброе утро! И не менее приятный пятничный вечер ждет всех нас.

 

 

Пока вы размышляете, как провести выходные,  предлагаем вам несколько идей. На выходных пройдут мощные фестивали рока, уличного кино и йоги. А еще вас ждет тату-вечер, выставка мастеров финифти, детский спектакль на французском и праздник малинового варенья. Подробности в обзоре

 

В ближайшие три дня погода немного ухудшится. В крайнем случае, хоть выспаться за выходные получится.

 

В сети появилось забавное видео с котиком. Интернет пользователей развлекает его реакция на просмотр фильма ужасов.

 

Оказывается, много миллионов лет назад Землю населяли гигантские пингвины. К такому выводу пришли археологи, обнаружившие их останки недалеко от Зеландии. По расчётам ученых вымершая птица была очень крупной – ростом 160см и весом более 80 кг.

 

Американский программист придумал способ не платить штрафы за вождение, но в итоге заплатил 12 тысяч долларов.  Мужчина зарегистрировал автомобильный номер null и понадеялся, что база данных нарушителей не сможет корректно распознать такой номер, и он сможет избежать штрафов.

Когда срок действия регистрации номера закончился, мужчина продлил его. Тогда же ему пришел первый штраф на 35 долларов и мужчина все же решил его оплатить. После этого ему начали приходить десятки штрафов из разных городов и на разные автомобили.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим рок-версию песни Ольги Бузовой «Водица».

 

В галерее сегодня австралийские овчарки. Уж, больно, они милые.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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