16 августа: котик и фильм ужасов, гигантский пингвин и неудачная афера со штрафами

Доброе утро! И не менее приятный пятничный вечер ждет всех нас.

Пока вы размышляете, как провести выходные, предлагаем вам несколько идей. На выходных пройдут мощные фестивали рока, уличного кино и йоги. А еще вас ждет тату-вечер, выставка мастеров финифти, детский спектакль на французском и праздник малинового варенья. Подробности в обзоре.

В ближайшие три дня погода немного ухудшится. В крайнем случае, хоть выспаться за выходные получится.

В сети появилось забавное видео с котиком. Интернет пользователей развлекает его реакция на просмотр фильма ужасов.

Оказывается, много миллионов лет назад Землю населяли гигантские пингвины. К такому выводу пришли археологи, обнаружившие их останки недалеко от Зеландии. По расчётам ученых вымершая птица была очень крупной – ростом 160см и весом более 80 кг.

Американский программист придумал способ не платить штрафы за вождение, но в итоге заплатил 12 тысяч долларов. Мужчина зарегистрировал автомобильный номер null и понадеялся, что база данных нарушителей не сможет корректно распознать такой номер, и он сможет избежать штрафов.

Когда срок действия регистрации номера закончился, мужчина продлил его. Тогда же ему пришел первый штраф на 35 долларов и мужчина все же решил его оплатить. После этого ему начали приходить десятки штрафов из разных городов и на разные автомобили.

В качестве музыкальной паузы посмотрим рок-версию песни Ольги Бузовой «Водица».

В галерее сегодня австралийские овчарки. Уж, больно, они милые.

Хороших выходных!