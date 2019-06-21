21 июня: неизданное Фредди Меркьюри, заработок на фестивале, и что было до «Голодных игр»

Доброе пятничное утро! Пожалуй, самое приятное утро недели в предвкушении выходных, поездок на речку и безмятежного отдыха.

В ближайшие три дня погода явно не испортит планы. Аномальная жара продолжается.

И о самих планах на выходные. В Тулу приедет Тина Канделаки и американский бойз бэнд No Mercy, а еще пройдет шоу управляемых авиамоделей, крутая вечеринка и концерт памяти Виктора Цоя. Полный список всех интересных событий в нашем традиционном обзоре.

Начнем утро со смешных зверушек из Tik Tok

А теперь новости из фестивального мира. Один предприимчивый немец заработал легко и быстро заработал 9 тысяч евро на месте проведения фестиваля.

Нет, он не спекулировал билетами, а просто собрал весь пластиковый и стеклянный мусор, оставленный отдыхающими. Собранную тару мужчина сдал в ближайший супермаркет. Такой вид заработка позволяет мужчине получать до 23 тысяч евро в год.

И новость из мира культуры. Автор книг «Голодные игры» Сьюзан Коллинз объявила, что планирует выпустить приквел, а кинокомпания, которая выпускала все части кинофраншизы снимет по книге фильм.

Действие предполагаемого сюжета развернется за 64 года до событий из книг и фильмов. Приквел выйдет в мае 2020 года.

В качестве музыкальной паузы сегодня - ранее неизданная песня Фредди Меркьюри, записанная за 5 лет до смерти певца.

В галерее сегодня – необычная задумка фотографа Kjell Sandved. Несколько лет он снимал рисунок на крыльях бабочек в виде букв английского алфавита. Ему удалось собрать все.