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Утро в Туле
21 июня: неизданное Фредди Меркьюри, заработок на фестивале, и что было до «Голодных игр»

21 июня: неизданное Фредди Меркьюри, заработок на фестивале, и что было до «Голодных игр»

Доброе пятничное утро! Пожалуй, самое приятное утро недели в предвкушении выходных, поездок на речку и безмятежного отдыха.

 

В ближайшие три дня погода явно не испортит планы. Аномальная жара продолжается.

 

И о самих планах на выходные.  В Тулу приедет Тина Канделаки и американский бойз бэнд No Mercy, а еще пройдет шоу управляемых авиамоделей, крутая вечеринка и концерт памяти Виктора Цоя. Полный список всех интересных событий в нашем традиционном обзоре

 

Начнем утро со смешных зверушек из Tik Tok

 

А теперь новости из фестивального мира. Один предприимчивый немец заработал легко и быстро заработал 9 тысяч евро на месте проведения фестиваля.

Нет, он не спекулировал билетами, а просто собрал весь пластиковый и стеклянный мусор, оставленный отдыхающими. Собранную тару мужчина сдал в ближайший супермаркет. Такой вид заработка позволяет мужчине получать до 23 тысяч евро в год.

 

И новость из мира культуры. Автор книг «Голодные игры» Сьюзан Коллинз объявила, что планирует выпустить приквел, а кинокомпания, которая выпускала все части кинофраншизы снимет по книге фильм.

Действие предполагаемого сюжета развернется за 64 года до событий из книг и фильмов. Приквел выйдет в мае 2020 года.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня   - ранее неизданная песня Фредди Меркьюри, записанная за 5 лет до смерти певца.

 

В галерее сегодня – необычная задумка фотографа Kjell Sandved. Несколько лет он снимал рисунок на крыльях бабочек в виде букв английского алфавита. Ему удалось собрать все. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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