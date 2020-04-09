9 апреля: Котики в океанариуме и самодельные маски от коронавируса

Доброе утро, товарищи! Мы все ближе к пятнице, а это значит, что пора начинать самоизоляционный четверг с порции хороших новостей. Поехали!

Если вы вдруг соберетесь выйти на улицу, скажем, за хлебушком, не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле синоптики обещают небольшой дождь и до +15 градусов Цельсия.

Океанариум в Джорджии, как и многие другие учреждения, закрыт на время карантина. Однако это не значит, что туда нельзя попасть на экскурсию.

6 апреля, например, гостями океанариума стали несколько котят. Сотрудники провели их по разным залам, показали малышам медуз и рыбок, из-за стекла с ними даже попытался пообщаться аквалангист. Вид у маленьких посетителей был растерянный, но рыбки их явно заинтересовали.

Кстати, в марте океанариум посетила группа щенят. Они увидели скатов и разных рыб. Некоторые были очень увлечены, а некоторые заснули прямо у стекла.

Внимание пользователей твиттера привлекли люди, которые используют вместо защитных медицинских масок разные подручные предметы для того, чтобы обезопасить себя от COVID-19. В некоторых случаях затеи с самодельными масками выходят из-под контроля и становятся совершенно упоротыми и безумными.

Исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы защитить свой организм от заражения коронавирусной инфекцией, необходимо регулярно мыть руки, использовать антисептики, не трогать лицо и прикрывать рот во время кашля. Что касается использования медицинских масок, ВОЗ придерживается мнения, что респираторная защита необходима только тем, кто напрямую контактирует с инфицированными COVID-19.

Несмотря на рекомендации врачей многие люди считают, что в ситуации распространения пандемии коронавируса, носить медицинские маски обязательно, но так как существует дефицит средств защиты, некоторые используют вместо одноразовых масок самые необычные подручные предметы. Среди пользователей англоязычного твиттера стал популярным тред, в котором юзеры делятся фотографиями и видео людей, которые предпочли защититься от инфекции совершенно упоротыми способами. Посмотрите, что люди вытворяют.

Подкину вам порцию зажигательной музычки. Бодрая электроника от Vicetone & Tony Igy как раз подойдет для начала дня. А бит Astronomia входит в топ мирового Shazam. Наслаждайтесь!

Питерский дизайнер Артём Иванов не унывает на карантине в Боткинской больнице и делает вот такие забавные обложки при участии других карантинщиков. Зацените его творчество в нашей галерее.

Хорошего дня и почаще мойте руки!