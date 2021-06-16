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Утро в Туле
16 июня: тюлень отдохнул на серфе, и Элтон Джон исполнил романтичную песню для Фиби из «Друзей»

16 июня: тюлень отдохнул на серфе, и Элтон Джон исполнил романтичную песню для Фиби из «Друзей»

Доброе утро! Начинаем новый день и заряжаемся позитивом с помощью хороших новостей. Поехали!

 

Наступает настоящее лето. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +25 градусов.

 

Житель графства Дорсет в Англии по имени Дженк Албайрак-Туе наслаждался сапсерфингом, когда заметил в воде тюленя. Животное тоже увидел Дженка, и направилось к нему. Без лишних церемоний он ловко вскарабкался на доску, встряхнул мокрой мордашкой и принялся загорать. Дженку оставалось только удивляться и грести. Понежившись на солнышке и хорошенько отдохнув, тюлень скрылся в воде в лучших традициях англичан – не попрощавшись.

 

Возвращение одной из лучших молодых певиц современности после четырехлетнего молчания, да еще и под весьма игривой обложкой. Она словила удивительно оптимистичную лениво-летнюю эмоцию, немного скопировав настроение главного хита Primal Scream «Loaded» 30-летней давности. Сегодня слушаем Lorde - «Solar Power».

 

Кортни Кокс опубликовала в инстаграме видео, на котором вместе с Эдом Шираном и Элтоном Джоном поет для Лизы Кудроу.

«Один из величайших моментов в моей жизни. Это для тебя, Лиза Кудроу», — пишет Кокс.

Нажмите на картинку, чтобы увидеть видео целиком.

Артисты исполнили композицию Элтона Джона Tiny Dancer («Крошечный танцор»), которую героиня Кудроу называла в сериале «Друзья» самой романтичной песней. Вот только Фиби считала, что в песне речь идет о Тони Данце, американском актере и боксере. Кокс, Ширан и Джон решили подыграть Кудроу и изменили текст, пропев это имя вместо Tiny Dancer.

Лиза Кудроу записала видеоответ, в котором «включила» Фиби и показала, как правильно нужно было пропеть строчку про Тони Данцу. Тем не менее актриса осталась довольна роликом, который ей посвятили, а также выразила восхищение оригинальной песней Элтона Джона.

На все это отреагировал и сам Тони Данца. «Вы сделали мой день! Для меня это большая честь!» — пишет он в своем инстаграме.

 

Домашние питомцы во многом похожи на людей — они так же радуются, обижаются и иногда совершают ошибки разного масштаба, а потом об этом сожалеют! Если уж даже хозяева частенько идут на не слишком обдуманные поступки и действуют импульсивно, зачем ждать другого от любимых котиков и собак? Так что не стоит удивляться, когда ваш пёс снова похищает вкусный бутерброд, а кот застревает где-то между дверью и потолком. Вы только посмотрите на их мордочки — судя по удивлению и сожалению, они честно больше так не будут!

Хорошего дня и импульсивного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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