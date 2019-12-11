11 декабря: елка из запрещенных предметов

Доброе утро! Сегодня весь мир отмечает День гор, а мы желаем вас покорения новых вершин в любом деле.

За окном сегодня немного дождливо и пасмурно. Так что, выходя из дома, не забудьте зонтик.

Начнем утро с милоты. Пользователей Сети умилило очередное видео с животным. На его кадрах домашняя альпака подглядывает в дверь за своим хозяином. Многие интернет-пользователи сходятся во мнении, что питомец решил поиграть в прятки с хозяином.

Любопытная альпака, заинтересованно следящая за своим владельцем, не оставила равнодушными пользователей мировой Сети: pic.twitter.com/t2650aEfy4 — IZ.RU (@izvestia_ru) December 9, 2019

В аэропорту Вильнюса установили необычную елку. Сотрудники аэропорта собрали ее из предметов, которые запрещено проносить на борт: ножниц, зажигалок, отверток, лезвий и ножей. Все эти предметы были изъяты при проверке пассажиров.

С помощью социальной сети Facebook американка узнала, что богата. Листая ленту, женщина узнала о том, что выиграла в лотерею крупную сумму. Накануне она купила лотерейный билет и благополучно забыла о предстоящем розыгрыше.

Вечером женщина зашла проверить Facebook и увидела объявление о том, что житель ее округа сорвал крупный джекпот. Женщина начала читать дальше и поняла, что она и есть тот самый счастливчик. Теперь она планирует потратить выигрыш на выплату долгов и путешествие.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип группы 5sta Family.

В галерее сегодня инсталляция современного искусства.