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Утро в Туле
11 декабря: елка из запрещенных предметов

11 декабря: елка из запрещенных предметов

Доброе утро! Сегодня весь мир отмечает День гор,  а мы желаем вас покорения новых вершин в любом деле.

 

За окном сегодня немного дождливо и пасмурно. Так что, выходя из дома, не забудьте зонтик.

 

Начнем утро с милоты. Пользователей Сети умилило очередное видео с животным. На его кадрах домашняя альпака подглядывает в дверь за своим хозяином. Многие интернет-пользователи сходятся во мнении, что питомец решил поиграть в прятки с хозяином.

 

В аэропорту Вильнюса установили необычную елку. Сотрудники аэропорта  собрали ее из предметов, которые запрещено проносить на борт: ножниц, зажигалок, отверток, лезвий и ножей. Все эти предметы были изъяты при проверке пассажиров.

 

С помощью социальной сети Facebook американка узнала, что богата. Листая ленту, женщина узнала о том, что выиграла в лотерею крупную сумму. Накануне она купила лотерейный билет и благополучно забыла о предстоящем розыгрыше.

Вечером женщина зашла проверить Facebook и увидела объявление о том, что житель ее округа сорвал крупный джекпот.  Женщина начала читать дальше и поняла, что она и есть тот самый счастливчик.  Теперь она планирует потратить выигрыш на выплату долгов и путешествие.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип группы 5sta Family.

 

В галерее сегодня инсталляция современного искусства.

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Автор: Администрация Myslo
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