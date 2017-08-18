18 августа: Муфаса и Шрам не были братьями...

Доброе утро! Всех с пятницей! Последний рывок на работе - и можно два дня расслабляться!

Фестиваль электронной музыки, фестиваль йоги, рок-фестиваль, фестиваль народной культуры, фестиваль красок и еще много чего ждет нас на этих выходных. Вы уже решили, куда и когда пойдете? Если еще определяетесь, то наш обзор вам в помощь:

Погоду обещают ПРЕКРАСНУЮ! Вот прямо даже придраться не к чему в этом прогнозе. Хоть бы сбылось:

Предлагаем начать этот чудесный день с милого видео о том, почему каждый ребенок мечтает о собаке:

А, ну и чтобы "добить" вас. Смотрите, тут колибри храпит:

Все бы так храпели, как колибри...

Новости!

В начале августа в Московский зоопарк привезли самку карликового бегемота. Для зоопарка это первый бегемот за последние 37 лет. Бегемотику три года, до этого он жил в Швеции. С сегодняшнего дня, то есть с 18 августа, животное начнут показывать посетителям. В ближайшее время бегемоту выберут имя и подберут пару. Спешите видеть, как говорится)

В британском онлайн-магазине ASOS появилась коллекция одежды и аксессуаров, приуроченная к выходу "Эмоджи фильма" (в прокате со вчерашнего дня, говорят, ерунда редкостная). Больше всего эмоций у посетителей площадки вызвала небольшая сумочка в виде всем знакомого эмоджи - какашки! Она сделана из искусственной кожи. Она стоит около 1660 рублей. Выглядит лихо, надо брать:

А тем временем в Китае создали "нательный зонт" Umbrella Raincoat, который позволяет защититься от дождя и при этом оставить руки свободными. "Дождевик, что ле?", - спросите вы. "Не совсем", - ответим мы. И вот почему. По сути Umbrella Raincoat - это нечто среднее между обычным зонтиком и дождевиком. И немного похож на защитные конусы для собак. Продавцы на AliExpress отмечают, что все, кто увидит владельца дождевика, обязательно оглянутся ему вслед. Потому что Umbrella Raincoat выглядит вот так:

Новость для тех, кто обожает мультфильм "Король Лев". И мы не знаем, как вы будете жить дальше...

Муфаса и Шрам не были братьями.

Режиссёр мультфильма «Король лев» Роб Минкофф и его продюсер Дон Хан раскрыли в интервью сайту Hello Giggles тайну происхождения персонажей картины. Они заявили, что отец главного героя Муфаса и злодей Шрам никогда не были генетическими братьями. Скорее, они два льва, которые живут в одном прайде долгое время и имеют натянутые отношения.

Как заметили Минкофф и Хан, они даже прописали Шраму реплику, намекающую на разное происхождение львов. В сцене диалога между двумя братьями о будущей коронации Симбы Шрам отвернулся от Муфасы, на что тот негативно отреагировал и спросил, не является ли это вызовом. Шрам со вздохом объяснил, что ему досталась «львиная доля ума», но вот «с грубой силой вышла генетическая ошибка».

Кстати, 29 августа «Дисней» выпустит новую версию «Короля льва» с дополнительными материалами в форматах Digital HD и Blu-ray. Там будут сцены работы над озвучкой мультфильма, комментарии и интервью с авторами. Неясно, будет ли в роликах поясняться происхождение львов.

В галерее - впечатляющие карандашные 3D-рисунки.

Хороших вам выходных, друзья!