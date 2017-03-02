2 марта: Свадьба с белухой и меховые кроксы

Всем привет! Хорошая новость №1: завтра пятница!

Милота дня. Парочка решила связать себя узами брака в океанариуме. Неожиданно для всех свидетелем союза стала белуха!

Сразу появилось много фотожаб на эту тему. Вот парочка удачных:

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На Лондонской неделе моды дизайнер Кристофер Кейн поразил всех кроксами на меху. Такой романтичный образ для дачи конца марта-начала апреля:

В Кирове заработал сервис "кот на час". Арендовать котика можно для того, чтобы снять усталость, избавиться от депрессии или просто понять, нужно ли им заводить домашнего питомца. Автор проекта ищет клиентов через соцсети, а "напрокат" отдает трех собственных котов, которые "прошли испытания на добровольцах и показали себя как контактные и доброжелательные". По словам автора проекта, "рабочий день" кота не будет превышать трех часов, чтобы он не уставал от знакомства с новыми людьми. Стоимость услуги обговаривается индивидуально с каждым клиентом, и уже реализованы десять заявок по цене от 300 до 600 рублей в час. "Услуга работала в тестовом режиме с 25 января, за этот период было выполнено 10 заказов. Девять клиентов остались довольны, но на одном из выездов кот случайно царапнул ребенка", - рассказал хозяин животных. В дальнейших планах котовладельца - осуществить оформление бизнеса как индивидуального предпринимательства и "пополнить штат новыми котами".

Британская компания Roborace привезла на выставку Mobile World Congress в Барселоне первый в мире беспилотный гоночный электромобиль Robocar. Длина электрокара составляет 4,8 метра, а ширина — ровно 2 метра. Гоночный болид массой 975 килограммов сделан из углепластика и оборудован пятью лидарами, двумя радарами, 18 ультразвуковыми датчиками, двумя оптическими датчиками скорости, шестью камерами и системой спутниковой навигации. Всю информацию обрабатывает мощнейший компьютер Nvidia Drive PX 2, выполняющий до 24 триллионов операций в секунду. Robocar оборудован четырьмя электромоторами (по одному на колесо) мощностью по 300 кВт каждый и 540-киловаттной аккумуляторной батареей. Максимальная скорость электроболида составит 320 км/ч. Со следующего сезона Формулы-Е начнётся настоящий беспилотный чемпионат! Заезд беспилотников будет идти один час, а участвовать в чемпионате будут 20 электрокаров от 10 команд.

Для киноманов: вышел новый трейлер вторых «Стражей галактики»! Смотрим:

Премьера новых «Стражей галактики» запланирована на май 2017 года. Фильм снял Джеймс Ганн, режиссер первой части фильма.

А теперь для фанатов ТВ. 4 марта, то есть уже в эту субботу, на экраны вернется шоу "Прожекторперисхилтон". Ждали?

В анонсах от "Первого" ведущие - Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян - играют участников группы психологической помощи, рассказывая о своих проблемах.

Итак, 4 марта, 23.00, "Первый канал".

Компания Sony опубликовала шортлист своей премии для фотографов World Photography Awards 2017. Всего организаторы мероприятия получили более 227,5 тысяч заявок со всего мира, из которых только 33 (в числе которых фотографы из России и Армении) прошли первую стадию конкурсного отбора. Взглянем на некоторые из них в нашей галерее (остальные фото по ссылке).