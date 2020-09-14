14 сентября: противоугонные наклейки на велосипед и минипиг на цирковом шаре

Доброе утро! Начинаем новую классную неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Наступила настоящая осень. Сегодня в Туле небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

29-летний японец Мотоки Реога создал наклейку в виде птичьего помета для велосипедного сиденья, сообщают Unilad и 9gag. Вряд ли воришке захочется отмыть пятно перед кражей, поэтому за сохранность своего транспортного средства теперь можно не переживать.

Такой стикер Мотоки разработал в рамках курса дизайна, который он проходит в университете. За оригинальное изобретение японец даже получил приз.

Согласно проведенному Реогой исследованию, каждые 15 минут в Японии крадут один велосипед. Из 35 395 украденных велосипедов в 2018 году 42% были должным образом пристегнуты. Это и побудило японца на создание нового противоугонного средства.

Японец провел эксперимент, в ходе которого разместил на улице тысячу велосипедов с наклейкой-пометом и не стал их пристегивать. За пять дней ни один из таких велосипедов не был украден!

Мотоки запустил сбор средств на выпуск стикеров при помощи краудфандинговой платформы. Он планировал собрать 200 тысяч йен (141 тысяча рублей), но пользователи были в таком восторге от изобретения, что перевели ему в общей сложности 450 тысяч йен (317 тысяч рублей).

Наклейки также идеально подходят для сидений мотоциклов. А для тех, кому не нравятся стикеры, японец выпустил специальный чехол с изображением птичьего помета.

Дуэт Дэймона Албарна и Роберта Смита (который уже 12 лет безуспешно обещает нам выпустить новый альбом The Cure) — событие само по себе, грандиозное и невероятное. Сегодня слушаем Gorillaz - Strange Timez.

Минипиг по кличке Пинки заехала в токийское метро верхом на мячике, держа в зубах зеленую карточку. На ролик обратил внимание баскетболист Рекс Чэпмэн. Ему захотелось понять, что вообще происходит на этом видео, как минипиг встал на мячик и почему пассажиры будто бы не замечают животное. Предупреждаем! Видео ниже лучше смотреть без какого-либо контекста. Так что сперва просто оцените ролики с участием Пинки, а потом почитайте, что же это за мини-свинка.

Пинки — это виртуальная свинка. Ее рисуют на компьютере и вставляют в реальное окружение (вот почему прохожие в метро и на улице совсем не обращали на нее внимание). У Пинки есть аккаунты в твиттере и инстаграме, куда постят фото и видео с ее участием. У твиттера свинки уже более 12,5 тысячи читателей.

За ролики с Пинки отвечает японская анимационная студия Beans Magic. Пинки используют, чтобы продемонстрировать возможности студии потенциальным клиентам. Ее можно увидеть и на сайте студии.

Собаки умеют веселить своих хозяев в любых ситуациях и обстоятельствах, но сейчас мы вам докажем, что их поездки в машине — отдельный вид развлечения. Смеяться над собаками здесь можно бесконечно: и над тем, как они любят высовывать голову в окно, и над их забавными позами сна. В общем, довольно слов, смотрите сами в нашей галерее.

Хорошего дня и продуктивной недели!