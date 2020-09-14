14 сентября: противоугонные наклейки на велосипед и минипиг на цирковом шаре
Доброе утро! Начинаем новую классную неделю с порции хороших новостей. Поехали!
Наступила настоящая осень. Сегодня в Туле небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
29-летний японец Мотоки Реога создал наклейку в виде птичьего помета для велосипедного сиденья, сообщают Unilad и 9gag. Вряд ли воришке захочется отмыть пятно перед кражей, поэтому за сохранность своего транспортного средства теперь можно не переживать.
Такой стикер Мотоки разработал в рамках курса дизайна, который он проходит в университете. За оригинальное изобретение японец даже получил приз.
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Согласно проведенному Реогой исследованию, каждые 15 минут в Японии крадут один велосипед. Из 35 395 украденных велосипедов в 2018 году 42% были должным образом пристегнуты. Это и побудило японца на создание нового противоугонного средства.
Японец провел эксперимент, в ходе которого разместил на улице тысячу велосипедов с наклейкой-пометом и не стал их пристегивать. За пять дней ни один из таких велосипедов не был украден!
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Мотоки запустил сбор средств на выпуск стикеров при помощи краудфандинговой платформы. Он планировал собрать 200 тысяч йен (141 тысяча рублей), но пользователи были в таком восторге от изобретения, что перевели ему в общей сложности 450 тысяч йен (317 тысяч рублей).
Наклейки также идеально подходят для сидений мотоциклов. А для тех, кому не нравятся стикеры, японец выпустил специальный чехол с изображением птичьего помета.
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Минипиг по кличке Пинки заехала в токийское метро верхом на мячике, держа в зубах зеленую карточку. На ролик обратил внимание баскетболист Рекс Чэпмэн. Ему захотелось понять, что вообще происходит на этом видео, как минипиг встал на мячик и почему пассажиры будто бы не замечают животное. Предупреждаем! Видео ниже лучше смотреть без какого-либо контекста. Так что сперва просто оцените ролики с участием Пинки, а потом почитайте, что же это за мини-свинка.
Part 2. Pig in the city... pic.twitter.com/Z8tDO59nyV— Rex Chapman???? (@RexChapman) September 9, 2020
Пинки — это виртуальная свинка. Ее рисуют на компьютере и вставляют в реальное окружение (вот почему прохожие в метро и на улице совсем не обращали на нее внимание). У Пинки есть аккаунты в твиттере и инстаграме, куда постят фото и видео с ее участием. У твиттера свинки уже более 12,5 тысячи читателей.
За ролики с Пинки отвечает японская анимационная студия Beans Magic. Пинки используют, чтобы продемонстрировать возможности студии потенциальным клиентам. Ее можно увидеть и на сайте студии.
Собаки умеют веселить своих хозяев в любых ситуациях и обстоятельствах, но сейчас мы вам докажем, что их поездки в машине — отдельный вид развлечения. Смеяться над собаками здесь можно бесконечно: и над тем, как они любят высовывать голову в окно, и над их забавными позами сна. В общем, довольно слов, смотрите сами в нашей галерее.
Хорошего дня и продуктивной недели!