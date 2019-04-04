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Утро в Туле
4 апреля: У нас новое тотемное животное!

4 апреля: У нас новое тотемное животное!

Всем привет!

 

О погоде на сегодня:

 

Кстати, несмотря на снег (wtf?!), который нам обещают синоптики, весна все-таки наступает. И главный признак этого — что медведики выходят из спячки!

На днях в Московском зоопарке два гималайских и один бурый камчатский медведь вышли из зимней спячки и выбрались в наружные вольеры. Всего животные спали около четырех месяцев, они до сих пор полностью не пришли в себя — на это им понадобится еще несколько недель. Пока что медведей кормят растительной пищей (в основном фруктами), но уже в ближайшие дни в их рационе появятся мясо, рыба, овощи.

«Мы надеемся, что гости зоопарка, соскучившиеся за зиму по этим уникальным хищникам, будут вести себя рядом с вольерами максимально деликатно и тихо», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Мишки впали в спячку в конце ноября прошлого года. Они занимают два вольера на «Острове зверей», пока что руководство зоопарка рекомендует приходить смотреть на них утром.

 

Начнем с милоты.

Сейчас весь мир тащится от нового интернет-героя — ши-тцу по кличке Пэнинин. Дело в том, что малыш спит в необычной позе: пес ложится на спину и смешно складывает лапки. Обычно Пэнинин отдыхает прямо посреди комнаты (что выглядит немного крипово, если не знать о такой его особенности).

Кажется, Пэнинин очень похож на нас всех с утра понедельника и до вечера пятницы...

Смотрите, какой милаш:

У Пэнинина уже появился свой фан-клуб, где из собачки делают мем и рисуют фан-арты. Тоже очень классно:

 

 

 

Новости!

«Амедиатека» и «ВКонтакте» запустили совместное реалити-шоу под названием «Ещё одну и спать. Сериалити». Они нашли зрителя, который не смотрел ни одного эпизода «Игры престолов», и дали ему задание — смотреть сериал по 10 часов в день. Всего на семь сезонов у него должна уйти неделя. Стеклянный куб находится в московском киноцентре «Октябрь»: его для проекта построил продюсерский центр Angry Electric Sheep. Участник реалити шоу просидит внутри, пока не посмотрит всю «Игру престолов» — у него будут перерывы на сон и походы в туалет. Ему также три раза в день привозят еду и напитки от Delivery Club. Короче, не жизнь, а мечта!!! Как рассказали в «Амедиатеке», к участнику, чтобы тот не заскучал, ежедневно будут приходить известные гости, с которыми он сможет обсудить сериал. Также он периодически будет разыгрывать подписку на стриминговый сервис. Трансляция марафона по «Игре престолов» идёт в сообществе «Амедиатеки» во «ВКонтакте» (видео чуть ниже). Напомним, финальный, восьмой, сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля. В России премьера состоится одновременно со всем миром на онлайн-сервисе Amediateka. Из?за разницы во времени с США первая серия появится рано утром 15 апреля.

 

Из жизни королевских особ: принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в инстаграме в преддверии рождения первенца. Пока что в аккаунте только две галереи из нескольких фотографий с официальных мероприятий. Чуть больше чем за сутки на страницу подписалось более 3 млн пользователей. По всей видимости, новость о рождении малыша появится первой именно там!

Samsung создала вазу-огнетушитель Firevases, которую в случае пожара достаточно кинуть в огонь, как гранату, чтобы потушить пламя. Ваза состоит из двух частей: внутренняя секция — это простая ёмкость для воды, а внешняя — карбонат калия, который моментально охлаждает и перекрывает огню кислород. Вазы являются частью рекламной кампании по использованию домашних огнетушителей в Южной Корее.

 

Новость для киноманов:

Компания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Джокер» — про злейшего врага Бэтмена. Роль главного героя исполнил Хоакин Феникс.

Вот дублированный трейлер:

А вот оригинал:

И, конечно, появился первый постер:

Российская премьера фильма состоится 3 октября 2019 года.

 

А теперь спойлеры.

Актриса Мейси Уильямс на вечернем шоу Джимми Фэллона «случайно» рассказала крупный спойлер, связанный с её персонажем из «Игры престолов» — Арьей.

Вот русская озвучка эпизода шоу:

Слава Богам, это была первоапрельская шутка! Кстати, оригинальный ролик за сутки набрал больше 6,5 млн просмотров. Надеемся, ни у кого из фанатов не случилось сердечного приступа от такого розыгрыша)

 

Недавно были объявлены победители конкурса 2018 Aerial Photo and Video Contest SkyPixel,в котором принимали участие фотографии и видео, снятые при помощи дронов. С фотографиями, победившими в отдельных категориях, можно ознакомиться в нашей галерее. С другими же снимками, а также с видеороликами, завоевавшими призы в 2018 Aerial Photo and Video Contest, можно ознакомиться на официальной странице конкурса.

Галерея
Фотография, завоевавшая главный приз конкурса - сделана Дериком Баумгертнером (Deryk Baumgärtner) с помощью Mavic Pro; на ней запечатлен французский остров Мон-Сен-Мишель, превращенный в остров-крепость., Фото: 1
Одна из фотографий, получивших приз зрительских симпатий. На снимке запечатлен железнодорожный мост Виадук Ландвассер, располагающийся в Швейцарии, Фото: 2
Победитель в категории «Природа», Фото: 3
Победитель в категории «Архитектура». 360-градусная панорама, сделанная в Гонконге, Фото: 4
Победитель в категории «Веселье». Фотография была сделана в дельте Меконга, Фото: 5
Первое место в категории «Спорт». Фотография была сделана в Фанранге, Вьетнам, Фото: 6
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +5
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