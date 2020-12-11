11 декабря: чек-лист по подбору подарков и цвета 2021 года

Доброе утро! До Нового года остался 21 день. Или если не считать сегодняшний день, то всего лишь две пятницы. Это ли не хорошая новость? А еще порция хороших новостей ждет в блоге Myslo «Утро в Туле». Поехали!

Какой красивый снежок идем. В пятницу в Туле будет ясная погода, а в субботу и воскресенье пройдет небольшой снег, столбики термометров при этом в выходные опустятся до -6 градусов.

До Нового года осталось совсем немного времени, и надо успеть выбрать подарки всем друзьям и близким. Как сделать это так, чтобы их порадовать (ведь в этом главный смысл подарков) и не сойти с ума в предновогодней суете? Держите под рукой наш краткий чек-лист.

Подумайте, кому хотите дарить подарки

Для начала постарайтесь вспомнить тех, кого обязательно хотите порадовать подарком на Новый год, — родственников, друзей, коллег. Двигайтесь от самых близких людей к тем, кому просто хотите сделать приятное.

Составьте список

Лучше выписать всех тех, кого вспоминаете в предыдущем пункте, на отдельном листе бумаги — так будет виднее, если кого-то ненароком забудете. Если у вас уже есть идеи подарков, запишите их в этот список сразу.

Проверьте виш-листы

Нет ничего плохого в том, чтобы спросить напрямую о желаниях того, кому хотите сделать подарок. К тому же сейчас многие составляют виш-листы — то есть списки желаемого — на тематических сайтах или в интернет-магазинах: их можно использовать как подсказку.

Соберите собственный виш-лист

Чтобы облегчить жизнь своим друзьям (а заодно не получить в подарок ненужные вещи), составьте собственный список желаний. К тому же его можно будет использовать и самостоятельно — чтобы избегать импульсивных покупок в моменты, когда очень хочется себя порадовать.

Спланируйте бюджет

Чтобы не потратить лишнего в предновогоднем угаре, заранее выделите на подарки комфортную вам сумму и распределите ее хотя бы примерно по вашему списку одариваемых.

Уделите внимание упаковке

Упаковка подарков — это, во-первых, отдельный ритуал, добавляющий новогоднего настроения, а во-вторых, покажет степень внимания: даже небольшой подарок будет в радость, если придать ему такой заботливой персонализации.

Запасите небольшие сюрпризы

Может возникнуть ситуация, что кого-то захочется порадовать в последний момент, поэтому подготовьте несколько небольших неадресных подарков-сюрпризов — это может быть красивая открытка или елочная игрушка.

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Институт цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года. Это два оттенка: серый под номером 17−5104, который называется Ultimate Gray, и ярко-желтый под номером 13−0647 (Illuminating).

Специалисты Pantone считают, что серый оттенок символизирует надежность и стабильность, а желтый — надежду и оптимизм, как считает исполнительный директор Института цвета Леатрис Айзман.

По словам Айзман, эти цвета стали появляться в интерьерах и на фотографиях в интернете в течение последних месяцев и стали подсказкой для аналитиков Pantone. «Сейчас нам не хватает надежности серого камня и яркости, которую дает мягкое освещение. Именно это и символизируют два цвета следующего года», — сказала она.

Институт цвета на протяжении уже двух десятилетий каждый декабрь называет главный оттенок предстоящего года, реже таких цветов получается два (в прошлый раз два цвета года были названы в 2016-м — тогда это были оттенки розового и сиреневого). В своем выборе специалисты компании ориентируются на глобальные тренды в разных аспектах стиля жизни и на настроения в обществе. Цветом 2020 года, по мнению Pantone, стал «классический синий».

А какие бы вы выбрали цвета предстоящего года? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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Хорошего дня и потягушечного настроения!