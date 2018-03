12 марта: Монобровь с подвывертом и кроссы с Пятачком

Доброе утро! Вот все в этих праздниках хорошо, если бы не одно «но»: с этими длинными выходными даже не замечаешь, как почти полмесяца пролетело!..

О погоде на рабочую неделю: что-то пока не слишком весенняя. Да еще и снега подвалило на выходных, чтоб совсем весело было)

Пока у нас де-факто еще зима, надо этим пользоваться. Например, пойти кататься на лыжах. В качестве мотиватора - вот такое милое видео: норвежский пес Варро обожает кататься на лыжах вместе со своими хозяевами. Но делает это весьма специфично:

Начнем рабочую неделю с новой серией любимого мультика Simon's Cat! В начале марта у этого канала на YouTube был юбилей — он существует (и радует нас) уже 10 лет! Новая серия посвящена дню рождения:

Новости!

Крутая коллаборация в мире моды: Puma + «Союзмультфильм» = кроссы с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!». На кроссовках изображены не только персонажи, но и классические крылатые фразы: «Заяц, Волк», «Неправильные пчёлы» и «Неправильный мёд». Пара с Зайцем и Волком выполнена из замши голубого цвета и украшена принтами заглавных персонажей — Волк, как обычно, пытается поймать Зайца. На второй паре из чёрно-оранжевой замши расположился зажмурившийся Пятачок с ружьём и Винни Пух, заранее заткнувший уши. Такие кроссы появятся в продаже 19 апреля. Отметим, что коллаборация посвящена 50-летию модели Puma Suede (которая почти ровесница нашим любимым мультикам).

Помните, как примерно пару лет назад весь мир убивался по игре Pokemon GO? Да и по сей день вроде есть поклонники. Так вот, говорят, этой весной появится игра Jurassic World Alive по мотивам фильма «Мир Юрского периода». Она будет с элементами дополненной реальности по принципу Pokémon GO. С помощью мобильного приложения можно будет найти в своем городе динозавров и исследовать их мир. Вот только в отличие от крохотных покемонов, здесь персонажи будут величиной с многоэтажный дом. Обещают, что коллекция динозавров будет постоянно обновляться. Сначала их будет только 100. Это будут как чудовища, которых мы уже видели в фильмах, так и совсем новые. С помощью мобильного приложения можно будет видеть динозавров на специальной карте. Есть одно существенное отличие от в Pokémon GO. Здесь игрокам не нужно бегать по городу, чтобы их найти. Нужно будет всего лишь направлять виртуальных дронов, которые смогут распознавать ДНК динозавров. Также можно будет почувствовать себя настоящим ученым и попробовать создать в лаборатории супер-динозавров.

А тем временем в Калифорнии Disney строит парк развлечений, посвященный «Звездным войнам» — Star Wars: Galaxy?s Edge («Звездные войны: край Галактики»). Площадь парка составит примерно 57 тысяч квадратных метров; он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, которую создатели парка придумали специально для него. Одним из аттракционов в нем станет «полет» над новой планетой на «Тысячелетнем Соколе» Хана Соло. Еще один парк развлечений по мотивам «Звездных войн» одновременно с калифорнийским строят в Диснейуорлде во Флориде. Строительство каждого из них обойдется в миллиард долларов. Их начали возводить в 2016 году, а открыть для посетителей планируют в 2019-м.

Музыкальная пауза для сильных духом, которая точно вас взбодрит.

Группа Hardcore Anal Hydrogen (музыка у них примерно такая же, как и название) решила доверить создание видеоклипа нейросети. При создании клипа использовались такие ИИ-алгориты как Deep Dream, Neural Style Transfer, откуда можно копировать художественные стили других изображений, и Optical Flow, программу, которая ответственна за монтаж ролика. Именно она создает переходы между обработанными кадрами.

К музыке масса вопросов, но визуальный ряд по меньшей мере любопытный:

Очередной жуткий бьюти-эксперимент с бровями. Простите, но мир должен знать, как делать НЕ надо.)

16-летняя инстаграм-блогерша Ханна Лайн предлагает соединить брови и превратить их в одну. Но не так, как вы себе это представили, а "с подвывертом":

- Моим вдохновением стали брови в форме рыбьих хвостов, - объясняет инстаграмщица. - Однажды я вела бровь вверх и просто решила соединить их посередине!

О господи, девочка, зачем:

В галерее - милота. Романтика в комиксах корейского художника Киу-Янг Ли. Кое-что как раз в тему нашей затянувшейся зимы: