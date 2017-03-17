17 марта: Потешьте свое самолюбие!

Доброе утро! Ураааа - пятница!

Впереди выходные. Будет дождливо, но все равно весна уже вовсю ощущается. Да и девочки на обложках нашего еженедельного обзора событий уже начали раздеваться!

На выходных нас ждут День святого Патрика, множество разнообразных концертов, фестиваль экстремального искусства и многое другое. Выбирайте, как провести следующие два дня!

Погода:

Начнем с невероятно эффектного видео из Нью-Йорка, которое поможет скорейшему пробуждению. Там недавно был сильный снегопад. Вот это видео "Скоростной поезд против сугробов" заснято на железнодорожной станции Райнклифф. Надо видеть:

А теперь милота. Карликовый хомяк по кличке Сыр (Cheese) имеет свой собственный дом и ест из своей именной ложки и миски. Хозяйка грызуна, 29-летняя Тиффани Жанг, проживающая в Манчестере, создала собственное жилище для хомяка, а также научила его самостоятельно пользоваться посудой. У питомца есть своя спальня, мебель и еда. По словам владелицы, хомячок регулярно убирает свою спальню. Смотрите, этот хомяк счастлив:

Всякие интересные новости.

Посетители австралийского национального парка Роки Кейп, расположенного на северо-востоке Тасмании, вечером 13 марта заметили необычное «неоновое» свечение, исходящее от воды. По словам специалистов, причиной стала активность водоросли ночесветка (лат. Noctiluca scintillans). Ну и пусть это всего лишь какие-то водоросли, выглядит просто шикарно:

В Новой Зеландии суд признал реку... юридическим лицом! Племя маори, живущее у реки Уонгануи, просило признать реку живым существом и наделить ее юридическими правами. Маори считают Уонгануи своим предком. 15 марта суд признал реку юридическим лицом. Теперь маори смогут от ее имени участвовать в судебных разбирательствах и подавать официальные обращения. У реки появятся два официальных попечителя: из племени маори и государственный представитель.

Чудесная история из Великобритании. Разозлившись на старшую сестру Зоуи, 4-летний Райли Керр выбросил её рождественский подарок — iPad — в мусор. Их мать, Джилиан, для спасения устройства обратилась в городской совет Дарнбара с просьбой помочь ей вернуть девайс. На поиски планшета было брошено шесть мусорщиков, которые без перерыва работали в центре утилизации. Чтобы найти айпад, им пришлось буквально просеять 150 тонн мусора. Семилетняя Зоуи написала благодарственное письмо бригаде мусорщиков и отправила им ещё 20 фунтов стерлингов, которые ей подарили на Рождество, и коробку конфет. Рабочие вернули девочке назад её деньги, но конфеты всё-таки согласились принять. А генеральный директор утилизирующей компании Крис Лафлин написал от лица своих сотрудников ответное письмо для Зоуи.

Музыкальная пауза. Пятница же - надо отрываться! Слушаем кавер на Армина ван Бюрена, одного из самых титулованных диджеев планеты. На бэквокале очаровательная хаски:

Игрушечка для взрослых! Появился необычный стартап Everypixel – приложение, которое с легкостью определяет привлекательность любого изображения. Создатели научили программу анализировать загруженные картинки, сравнивать их с тысячами других, обнаруженных на различных фотостоках, и оценивать привлекательность по 100-балльной шкале.

Потешить свое самолюбие можно здесь.

Мы потестили сервис на фото Виктории Князевой, победительнице конкурса "Краса Тулы-2016". Нормас:

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В галерее - довольные и немного шокированные котики. Хороших вам выходных!