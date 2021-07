27 июля: продажа воздуха Канье Уэста и пенсионер, который взял на слабо футбольный клуб «Бавария»

Доброе утро! Начинаем бодрый вторник с порции хороших новостей. Поехали!

Всё проясняется. Сегодня в Туле столбики термометров поднимутся до отметки в +29 градусов, также ожидается облачная погода.

На eBay выставили на продажу пакет воздуха, который, как утверждает автор объявления, был собран во время концерта-презентации нового альбома Канье Уэста Donda. Об этом сообщает NME.

Воздух продает пользователь с ником imacanon16canz. У продавца 21 отзыв на eBay, и все — положительные. Он собирается выручить за зиплок $3330 (около 247 тысяч рублей). Аукцион завершится через четыре дня, нынешняя ставка составляет $2125 (157 тысяч рублей).

Это не первый раз, когда поклонники рэпера продают воздух с мероприятий Уэста. Так, в 2015 году на eBay был продан «упакованный» воздух с концерта музыканта в рамках тура Yeezus — за $60 тысяч (4,4 млн рублей).

23 июля Канье Уэст устроил презентацию своего десятого альбома Donda на концерте в Атланте. Однако рэпер не закончил его, поэтому релиз пластинки перенесли на 6 августа. Сам музыкант остался жить на стадионе Mercedes-Benz, где проходило мероприятие, чтобы завершить работу над Donda.

Сегодня слушаем, как солист группы Dee Gees Дэйв Грол в песне You Should Be Dancing старательно выводит фальцетом нетленные хиты главной диско-группы всех времен.

82-летний Хорст Эшлер из города Мюнстер пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнений в Германии, а также бросил публичный призыв своему любимому клубу «Бавария» сделать аналогичное пожертвование — и добился успеха. Об этом сообщает радиостанция Antenne Munster.

Эшлер давно занимается благотворительностью и делает крупные пожертвования в городские сады, школы и зооучреждения. По его словам, он принял решение выделить миллион евро, увидев масштабы наводнения по телевизору. «Это для тех, кто потерял всё. А мне всё еще останется на хлеб», — заявил он.

На этом Эшлер не остановился и раскритиковал свой любимый клуб «Бавария» за недостаточную помощь пострадавшим: ранее клуб пожертвовал 100 тысяч евро. «Если вы пожертвуете миллион евро, я добавлю еще 20% сверху как ваш верный фанат. Не скупитесь! Я знаю, что вы не скупые и регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас нужно снова открыть кошельки», — сказал Эшлер.

Спустя несколько дней «Бавария» сообщила, что проведет в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн — Вестфалия (регион, наиболее пострадавший от наводнений) благотворительный матч. Все доходы от него, но в сумме не менее миллиона евро, будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения. Кроме того, клуб дополнительно выделит 100 тысяч евро пострадавшим в самой Баварии.

После этого в интервью радиостанции Эшлер пообещал, что добавит обещанные 200 тысяч евро.

Мы особенно любим домашних питомцев за то, что обычно они готовы дарить нам любовь, заботу и уют. Ну а еще хозяева каждый день убеждаются, что коты и собаки — это неиссякаемый источник смеха. Каких только приключений ни происходит с любимцами: смешные стрижки, неожиданные головные уборы, нелепые позы для сна — кажется, владельцев собак и котиков может развеселить буквально всё! И конечно же, отсмеявшись, хозяева не упускают возможности рассказать остальным о веселом поведении своих питомцев.

Хорошего дня и смешного настроения!