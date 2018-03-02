2 марта: Покорми кота!!!!!

Доброе утро! Всех с первой весенней пятницей!

Как провести первые весенние выходные? У Myslo есть пара идей! Зажигательные концерты, долгожданные музыкальные лекции, знаковые выставки, яркие спортивные события и фильм – участник Берлинского кинофестиваля. Выбирайте! Подробности - в нашем еженедельном обзоре:

О погоде: совершенно не весенняя, но довольно сносная.

Добавим много-много красоты и снега этому чудесному весеннему утру!)))

Снег не тот, что лежит за нашими окнами, а тот, что завалил Лазурный берег в Монако. Красиво так:

А теперь немного спорта.

Вы знали про существование такой дисциплины как балет на лыжах? С конца шестидесятых и до 2000 года проводились международные турниры по этому виду лыжного фристайла. А в 2000 году Международная федерация лыжного спорта отказалась признать этот странный, путаный и трудоемкий, но красивый вид спорта. И он канул в Лету.

Выступление в лыжном балете длилось обычно полторы минуты, спортсмены на длинных беговых лыжах с палками в руках выполняли под музыку акробатические трюки, включая перевороты с опорой на воткнутые в снег палки, в парных состязаниях были и элементы синхронного действия, и поддержки. Судили примерно так же, как фигурное катание — отдельно технику, отдельно артистизм. В 1988 и 1992 годах демонстрационные соревнования по балету на лыжах прошли на Олимпийских играх (в Калгари и французском Альбервиле, соответственно), но спорт так и не попал в программу Олимпиады и стал понемногу терять популярность.

Эх, даже жаль:

Новости!

Уже в этом месяце в продаже появятся «умные» очки Level от компании VSP Global, выполняющие функции фитнес-трекера. Гаджет не оборудован специальными дисплеями для вывода информации в поле зрения человека — Level будут «сообщать» данные об активности специальному приложению на смартфоне. Устройство оборудовано портом Micro-USB. С его помощью, по словам компании, очки можно зарядить за 30 минут; производитель также заявляет, что на одном заряде они смогут проработать около пяти дней (в зависимости от использования). Level способны только отслеживать активность пользователя: считать количество шагов, пройденную дистанцию, а также потраченные калории. Разработчики отмечают, что устройство может точно считывать именно шаги, не обращая внимания на другие движения. При этом Level также будут синхронизироваться со смартфоном; с помощью приложения можно будет, в частности, отследить местоположение очков. Модель доступна в трех вариантах (на фото ниже). Стоимость - 270 долларов.

В середине февраля африканский учитель информатики показал в своём фейсбуке, как ему приходится преподавать в сельской начальной школе Ганы. У учеников нет доступа к компьютерам, поэтому Квадво подробно нарисовал на доске копию Microsoft Word. По словам преподавателя, на это у него ушло около получаса. Запись с фото быстро стала вирусной. И вот результат: Microsoft подарит компьютер этой школе. Правда, пока один (надо минимум пятьдесят), но начало уже положено! А вы пока зацените эти рисунки ворда:

В китайских «Макдоналдс» стартовали дни национальной кухни, в рамках которых можно попробовать «русский» бургер с колбасой и курицей, «немецкий» бургер с сосисками и говяжьими котлетами или «аляскинский» бургер с рыбой. В описании сэндвича с колбасой на сайте сети подчёркивается, что колбасу отрезают толстым куском (около 7 мм), и это «настоящий русский аромат». Вместе с напитком такой бутербродик обойдется в 18 юаней (примерно 160 рублей).

Музыкальная пауза!

Хит "Покорми кота" от чукотской рок-группы. Шедевр, да еще и симпатичные котики в клипе снимаются:

Для любителей мультфильмов: опубликован первый трейлер анимационного фильма «Ральф против интернета»! Спустя шесть лет после событий первого фильма, сюжет второго фильма повествует о приключениях Ральфа в интернет-пространстве, когда Wi-Fi роутер подключается к его игровому автомату.

Фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2018 года.

Завершим рабочую неделю очень забавной галереей.

Фотограф Сет Кастил делает необычные подводные снимки домашних питомцев. Его фотографии даже публиковали в таких изданиях, как National Geographic и The New York Times. Одна из них особенно полюбилась пользователям сети. Они превратили фотку в мем! Вот оригинал фото:

А вот результат творчества интернет-пользователей со всего мира: