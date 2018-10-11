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Утро в Туле
11 октября: Проверяем теорию шести рукопожатий!

11 октября: Проверяем теорию шести рукопожатий!

Доброе утро!

 

Погода на сегодня: еще один отличный осенний денек!

 

В милоте дня сегодня тюлени!!! (эх, сейчас бы поваляться тюленем в постельке, а не вот это вот все…)

В первом видео любопытный тюлень очень хочет прокатиться на байдарке. Но противные человеки против:

А во втором видео дайверы играют с тюленем и чешут ему пузико — ну прямо как щенок!

 

Минутка гордости за родную страну.

18-летний танцор из Воронежа Сергей Чернышев, выступающий под ником Bumblebee, стал первым в истории обладателем золотой медали в юношеских Олимпийских играх по брейк-дансу, проходящих в Буэнос-Айресе. Он обыграл танцора из Франции Мартина со счетом 4:0.

«На самом деле, важнейшим был баттл с японцем (он занял третье место), в финале я уже был спокоен. Я этого японца никогда не обыгрывал, сегодня первый раз. Пора было это сделать, и я его сломал. Я почувствовал в себе силы это сделать — ощущалась какая-то энергия оттого, что ты выступаешь за Россию. Я очень нервничал, но так как оптимист по жизни, сумел погасить в себе волнение. Все решила битва взглядов перед баттлом. Я не мог опозориться, выступая за страну», — рассказал Чернышев жруналистам.

Вот его выступление на финальном баттле:

 

 

 

Новости!

В США здание 61 бывшей военно-морской базы в Филадельфии стало частью арт-инсталляции: из заржавевшего склада высовываются надувные щупальца осьминога. Надувную скульптуру «Морские монстры ЗДЕСЬ» сделали британские художники Грязный Люкер и Педро Эстрелас. Выглядит очень круто:

 

IKEA весной 2019 года начнет продавать в России товары для кошек и собак. Напомним, в октябре прошлого года IKEA выпустила коллекцию товаров Lurvig, предназначенную для домашних животных, в которую вошли коврики, кресла, миски и дома для животных. Купить товары можно было в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. И вот теперь пришло время России!

 

«ВКонтакте» запустила приложение «Теория рукопожатий», с помощью которого можно узнать, какое количество друзей отделяет пользователя соцсети от знакомства с известной персоной. В приложении на выбор появились 200 знаменитостей, распределённые по профессиям — от музыкантов и актёров до блогеров, спортсменов и бизнесменов. К примеру, можно узнать, кто из друзей связывает пользователя с Дмитрием Медведевым, Ксенией Собчак, Олегом Тиньковым, Юрием Дудём, Данилой Поперечным, Хабибом Нурмагомедовым, Монеточкой или Оксимироном. «ВКонтакте» взяла за основу недоказанную теорию шести рукопожатий сторонники которой верят, что любые два человека на земле разделены не более чем пятью знакомыми. Ну что, проверите теорию на себе?) Естественно, сработает только при наличии аккаунта Вконтакте.

 

Музыкальная пауза для фанатов 90-х.

Ютубер записал видео прохождения Super Mario под аккомпанемент живого джазового оркестра! Прям мегакруто получилось:

 

А теперь кое-что интересное для фанатов ужастиков.

Пересняли экранизацию культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Премьера нового фильма — в апреле 2019. Трейлер страшный, будем честными:

 

В галерее - кошечки! Xyдожница из Бoлгарии Веселка Велинова изобразила кошек в стиле знаменитых художников и различных направлений живoписи:

Галерея
Вдохновлённая Жоаном Миро, Фото: 1
Вдохновлённая Пабло Пикассо, Фото: 2
Вдохновлённая творчеством Василия Кандинского, Фото: 3
Вдохновлённая импрессионистами, Фото: 4
Вдохновлённая Марком Шагалом, Фото: 5
Вдохновлённая японским искусством, Фото: 6
Вдохновлённая Густавом Климтом, Фото: 7
Вдохновлённая поп-артом, Фото: 8
Вдохновлённая картинами Винсента Ван Гога, Фото: 9
Вдохновлённая натуралистами, Фото: 10
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:39 +6
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