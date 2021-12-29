29 декабря: огромная новогодняя открытка на льду и ежегодный фестиваль Санта-Клаусов-сёрфингистов

Доброе утро! До Нового года осталось 3 дня! Признавайтесь, у вас есть новогоднее настроение? Расскажите об этом в комментариях. А еще обязательно прочтите наши хорошие новости. Поехали!

Приятный снежочек. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -11 градусов.

Огромная новогодняя открытка появилась на озере Талое в Якутии. Несмотря на минус 50 градусов и густой туман, к акции присоединились не только жители города, но и дирекции биологических ресурсов и природных парков, а также коллектив Минэкологии Якутии. Об этом сообщает Sakha Day.

На открытке изобразили быка холода — символ суровой якутской зимы. На акции «Чудо на льду» собралось около 50 человек, отмечает Sakha Life.

Всероссийская акция «Чудо на льду» посвящена Валерию Мельникову, который до своей смерти в 2020 году от Covid-19 в течение нескольких лет создавал большие новогодние открытки на льду замёрзших водоёмов. Жителям села Марково в Амурской области он запомнился как «дед Валерий». О его работах писали журналисты, к ним приезжали туристы, а в 2017 году открытку сфотографировали с борта МКС.

В 2021 году открытки, посвящённые «деду Валерию», собирались рисовать Новосибирске, Омске, Оренбурге, Якутске, Екатеринбурге и в Москве 25 декабря. Как сообщает телеграм-канал «@сибирьмедиа», в Амурской области жители создали уже с десяток картин.

Сегодня слушаем Gradient Radio Station — P. PAT (dj set).

25 декабря в американском штате Флорида на пляже Какао Бич прошёл ежегодный фестиваль сёрфинга Surfing Santas, который проводят на кануне Нового года. В этом году в фестивале приняли участие 400 человек, а посмотреть на них приехало больше 10 тысяч зрителей. Об этом сообщает Fox News.

Фестиваль Surfing Santas открыл трюк бывшего защитника New England Patriots Дуга Флути. Он облетел побережье пляжа на вертолёте, а затем прыгнул из него в океан. После этого другие участники катались на сёрфах, соревновались друг с другом в конкурсе костюмов и продавали вещи на праздничной распродаже.

Представители Surfing Santas рассказали, что собрали 62 тысячи долларов от продажи футболок и других сувениров. Всю полученную прибыль, по традиции фестиваля, организаторы пожертвуют благотворительным организациям.

Когда выпадает снег, у людей возникает непреодолимое желание из него что-нибудь слепить. Можно остановиться на чём-то стандартном, например, соорудить крепость или обычного снеговика с пропорциями 30-60-90. Но некоторые проявляют свою фантазию и мастерство, чтобы сотворить из снега нечто крутое и креативное. Как жаль, что всё это рано или поздно растает!

Хорошего дня и снежного настроения!