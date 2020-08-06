6 августа: спасение с необитаемого острова и собаки-спиннеры

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Начнем с погоды. Сегодня синоптики обещают пасмурную погоду, а столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Пользователь Twitter Klara Sjöberg поделилась видео, где две собаки явно играют в какую-то игру, но вот только правила ее не так просты, как может показаться на первый взгляд.

Собаки быстро крутятся, но в каком-то хаотичном порядке: то вместе, то по очереди. Останавливаются они тоже по?разному.

«Я бы хотела знать правила этой игры», — написала автор видео.

Пользователи в комментариях тоже недоумевали и умилялись тому, как собаки умеют развлекаться.

Однако похоже, что те правила, по которым играют эти два друга, не единственные. Мы обнаружили и другие видео с похожей игрой.

Правда, не все питомцы любят крутиться сами. Некоторым нравится раскручивать другие предметы, например спиннеры, которые специально для этого и созданы.

Карантин застал участников The Whitest Boy Alive в Мексике, где воссоединившаяся спустя пять лет после распада группа планировала сыграть на фестивале и записать новый материал. В итоге выступление пришлось отменить, а из-за строжайших ограничений на передвижение до забронированной студии смогли добраться только вокалист Эрлен Ойе и барабанщик Себастиан Машат. Каждый достал из закромов нереализованные сольные песни, и получился на удивление чудесный и беззаботный альбом. Сегодня слушаем Sebastian Maschat and Erlend Øye - «On Lovers Lane».

Трое мужчин вышли на семиметровой лодке в море с атолла Пулават в Микронезии 30 июля. Они планировали пройти примерно 43 километра до атолла Пулап, но у них закончилось топливо и они сбились с курса и потерялись. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Австралии.

К поискам пропавшего судна подключили военный корабль «Канберра», возвращавшийся в Австралию с учений на Гавайях, а также австралийские и американские самолеты.

Спустя три дня поисков спасатели с воздуха заметили надпись SOS на берегу одного из островов. «Канберра» отправилась на этот остров, где и были обнаружены пропавшие моряки. Они хорошо себя чувствовали, с помощью вертолета им доставили еду и воду, после чего за ними отправили патрульный корабль, чтобы вернуть их обратно.

Мужчин нашли примерно в 190 километрах от того места, откуда они направлялись.

В 2016 году в Микронезии моряков, потерпевших кораблекрушение, тоже спасла надпись SOS на песке.

25-летний датский студент Мадс Мадсен раскрашивает в фотошопе старые черно-белые снимки исторических личностей, событий или моментов, искусно запечатленных фотографами. Художник публикует свои работы на странице проекта Colorizedhistory в фейсбуке, а также предлагает приобрести различные вещи с принтами «раскрашенных» им снимков. Сморим несколько его работ в нашей галерее!

Хорошего дня и отличного настроения!