9 октября: убойная вечеринка или однажды в Шотландии...

Доброе утро! Сегодня мы отмечаем всемирный день почты.

Кстати совсем недавно в Англии был случай, когда женщина почтальон помогла молодой маме успокоить малыша. Она предложила малышу вместе укладывать почтовые конверты в ящики. Малыш так увлекся, что не заметил как они с мамой дошли до дома.

Погода сегодня неоднозначная, с одной стороны вроде бы потеплело, а с другой возможен дождь.

Начнем утро с видео про собаку. Казалось бы, что тут может быть необычного, однако хозяйка дает ей очень странную команду.

Бразильские студенты нашли бутылку, в которой лежало послание на русском языке. Пользователи социальных сетей коллективно перевели текст и выяснили, что письмо принадлежит русским морякам, которые признаются в нем, что распили содержимое бутылки вопреки запретам. Под запретом возможно подразумевался «сухой закон».

Carta com texto em russo é encontrada dentro de garrafa em Santa Vitória do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) September 26, 2019

Письмо отдали в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас.

Курьезный случай недавно произошел в Шотландии. Молодой человек вызвал такси после вечеринки, сел в него уснул, а проснулся, когда проехал уже полстраны.

Спустя четыре часа поездки водитель смог его разбудить. Расплатившись парень понял, что не узнает местность. С помощью Snapchap, он выяснил, что находится в 180 км от своего дома. Домой путешественник вернулся только спустя 12 часов после того как вышел из клуба.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип группы Maroon 5.

В галерее сегодня снимки, запечатлевшие огромные граффити на стенах домов.