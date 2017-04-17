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Утро в Туле
17 апреля: Кликай сюда - гарантия хорошего настроения!

17 апреля: Кликай сюда - гарантия хорошего настроения!

Всем привет! Как настроение после выходных?

 

Милота дня, которая спасет ваше настроение в понедельник. Это видео с козлятками в свитерах! 

 

А теперь еще одно видео, которое, безусловно, подарит хорошее настроение. Кадры из Омска, который на прошлой неделе уже радовал нам огромным фонтаном. На этот раз - преодоление глубокой лужи. Под музыку из "Форт Боярд". 

 

Новости. Сегодня - о красоте (ну или нет)!

К весенне-летнему сезону марка Miami Tattoos выпустила остромодную новинку - переводные золотистые веснушки! Работают они по принципу переводных татушек из жвачек. Приложил, промокнул мокрым полотенцем, снял верхний слой - и готово! Веснушки остались! Одного листа может хватить на несколько применений в зависимости от того, какую форму вы придумаете для макияжа — веснушками можно щедро украсить щёки и нос, а можно рассыпать на желаемых участках лица или тела. 

 

Шок для тех, у кого есть фобия бровей. Финский визажист Стелла Сиронен в шутку опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой разделила брови на пробор. И написала, что это, дескать, новый бьюти-тренд. Идею с "лохматыми бровями" тут же подхватили и распространили, выглядит жутковато:

 

А мультимедийная художница Люси Гаффорд из США не страдает, когда замечает в сливе душа свои волосы. Вместо страданий из-за облысения она создаёт настоящие произведения искусства!

 

Музыкально-танцевальная пауза! 64-летняя Неллиа и 70-летний Дитмар Эрентраут обожают буги-вуги. И постоянно участвуют в различного рода соревнованиях. Но только веселья ради, ни к каким призам и наградам они не стремятся. Смотреть без улыбки невозможно:

 

Если вас немного беспокоит дождливый и неприятный апрель, берите пример с этих новозеланских детишек. Они знают толк в веселье, поэтому им плевать на проливной дождь:

Вот вам прогноз на неделю, вроде все не так плохо, за исключением минуса по ночам. Но подходящую горку подыщите на всякий случай, синоптики у нас чаще неправы, чем правы:

 

Рекорд дня. Японец Масао Гунжи попал в Книгу рекордов Гиннеса, собрав самую большую коллекцию, посвященную персонажу Hello Kitty. В коллекции, которую он собирает уже 35 лет, 5169 неповторяющихся предметов. 

Кстати, наша Вероника Левина тоже собирает коллекцию, посвященную Hello Kitty. И ей есть к чему стремиться...

 

В галерее - фото с фестиваля «Горнолужник-2017» в Красноярске. Под этим названием ежегодно проводятся шуточные костюмированные состязания горнолыжников и сноубордистов, которые пытаются преодолеть 25-ти метровую лужу. Вот это снега еще в Красноярске!!!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:33 +3
14 апреля: Суровый омский фонтан и йога с козами
14 апреля: Суровый омский фонтан и йога с козами
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