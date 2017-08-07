7 августа: Пальцы в узел, уши в трубочку

Доброе утро! Или нельзя так приветствовать читателей рано утром в понедельник?..)

О погоде на неделю:

Открытие ученых, о котором особенно хорошо прочитать после удавшихся выходных.

Британские психологи опросили студентов и пришли к выводу о том, что совместно пережитое похмелье не только легче одинокого, но и полезно — если не для организма, то хотя бы для укрепления социальных связей.

После распития алкоголя респонденты отмечали стандартный набор симптомов похмелья — разбитость, усталость, сонливость, головную боль, а также чувства стыда, одиночества, грусти и безысходности. Тем не менее молодые люди отмечали, что все эти переживания не только не способны отвратить их от алкоголя, но, наоборот, оказываются полезными для поддержания социальных связей. Пережитое вместе похмелье сближает, отмечали студенты; к тому же присутствие похмельных собутыльников помогает исправить испорченное продуктами метаболизма этанола настроение и настроиться на более жизнерадостный лад.

Результаты опросов подтвердили результаты предыдущих экспериментов с крысами: в них молодые животные через 18 часов после приёма алкоголя гораздо активнее взаимодействовали с другими крысами, чем более старые животные.

Ну что, будем налаживать социальные связи с коллегами?)

Милое видео, которое нужно всем нам утром в понедельник. Носорог пришел к видеооператору на минутку чесания.

Новости!

В Санкт-Петербурге на Свердловской набережной есть велодорожка, которая упирается прямо в каменную стену. Активисты из «Велосипедизации Петербурга» обыграли необычное окончание полосы и нарисовали табличку «Platform 9 ¾» - прямая ассоциация на платформу 9 ¾ из книг о Гарри Поттере (каменная стена между платформами №9 и №10 на вокзале Кингс Кросс, сквозь которую могут пройти только волшебники). Говорят, если ехать и не останавливаться, то можно отправиться в Хогвартс!

В Чикаго в реку выпустили 60 000 резиновых уточек! Дерби Резиновых Уток Города Ветров - это ежегодное событие, которое организует Специальный Олимпийский комитет штата Иллинойс. Суть дерби выражается в шуточном благотворительном заплыве игрушек. Участником заплыва может стать любой, кто выкупит резиновую утку за 5 долларов. В этом году победитель получит Шевроле Малибу 2016 года выпуска. Все средства, полученные в Дерби Уток, идут на развитие профессионального спорта в штате Иллинойс!

Бренд ChocolateConstruction, который обрел популярность благодаря краудфандинговой площадке Kickstarter, предлагает собирать 3D-модельки тираннозавров из шоколада! Идея проста донельзя: в форме вы отливаете шоколадные детали, из которых затем собирается трёхмерная модель тираннозавра. Получается симпатичная фигурка высотой 15 см. При предзаказе конструктор стоит $20, в планах компании — новые модели.

Музыкальная пауза!

Случилось то, что предсказывали примерно неделю назад. Клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» стал самым популярным видео на сервисе YouTube.

Таким образом «Despacito» обогнала клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру. «See You Again» стал самым популярным меньше месяца назад, обойдя «Gangnam Style».

Испытание дня.

В соцсетях новый флешмоб: нужно завязать пальцы узлом. Вот так:

Короче, если можете так же, выкладывайте пруф в комменты.

Будьте осторожны: при написании этого блога пальцы сломали три автора!

В галерее вас уже ждет свежесваренный утренний кофе. С классным артом! Хорошего вам дня, друзья. Бодритесь!