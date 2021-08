5 августа: кот-бейсболист и новая коллекция кукол Барби в честь медработников и врачей

Доброе утро! Мы уже близки к выходным, а это значит, что нам нужно немного положительных эмоций до конца недели. Поэтому собрали для вас немного хороших новостей. Поехали!

Спешим прыгать по лужам. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +24 градусов.

В Нью-Йорке кот несколько минут бегал по бейсбольному стадиону от стюардов под одобрительные крики болельщиков. Он прервал матч «Нью-Йорк Янкис» и «Балтимор Ориолс».

Кадры с животным попали в трансляцию матча. Сначала кот бегал по полю, но потом его попытались поймать сотрудники стадиона. Им это так и не удалось, а болельщики на стадионе, наблюдавшие картину, скандировали MVP (Most Valuable Player), сообщает New York Post. В итоге кот убежал с поля самостоятельно.

Популярная исполнительница Билли Айлиш опубликовала свой второй студийный альбом Happier than ever. В пластинку певица включила 16 треков. Сегодня слушаем Billie Eilish - Happier Than Ever.

Производитель кукол Барби Mattel создал куклу по образу одного из создателей вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca, главы исследовательской лаборатории Сары Гилберт. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам Гилберт, дамы ордена Британской империи, сначала она посчитала идею компании «очень странной», однако она надеется, что это поможет вдохновить детей. «Я хочу, чтобы моя кукла показала детям профессию вакцинолога, о которой они могли не знать», — сказала она. Женщина также надеется, что девочки, которые увидят эту куклу, поймут, насколько важно работать научной сфере и как сильно это помогает миру.

Mattel выпустила еще пять кукол, которые посвящены женщинам, работающим в сферах науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Так, помимо Гилберт, Барби получили австралийская создательница многоразового защитного костюма для медиков Кирби Уайт, бразильская ученая-биомедик Жаклин Гоэс де Жезус, американские доктора Эми О'Салливан и Одри Круз, а также канадский врач Чики Стейси Ориува.

Самолёты и аэропорты как-то не воспринимаются людьми как интересные места — многим они нужны только для того, чтобы добраться до места отдыха или домой. Но в залах ожидания, местах выдачи багажа и салоне самолёта можно обнаружить тысячу и одну мелочь, которая поднимет вам настроение — важно только их заметить. Вот несколько случаев, когда люди отвлекались от телефонов и документов, чтобы увидеть вокруг себя интересности, достойные отдельного снимка.

Хорошего дня и полетного настроения!