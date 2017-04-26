26 апреля: Кошки vs коробки

Доброе утро! А у нас сегодня футбольный день, в 19.30 в Туле на стадионе "Арсенал" прозвучит стартовый свисток на матч канониров и "Крыльев Советов". С нас, как обычно, трансляция. Но это будет уже после работы, а пока собираемся-собираемся!

Начнем день с мультика! Вернее, анимационной подборки о видах коробок и их взаимодействия с кошками от создателя мультика Simon's Cat. Смотрим:

А теперь добавим жести. В одном из китайских зоопарков произошло жестокое нападение панды на человека.

(беременным и слабонервным смотреть можно)

Давно у нас что-то всяких бессмысленных и беспощадных рекордов из Книги Гиннесса не было. Срочно исправляем эту ситуацию! На днях был зафиксирован рекорд по игре в бильярд самым длинным кием в мире!

Французский бильярдист Флориан Колер сумел совладать с кием длиной пять метров:

Новости!

Магазин Topshop выпустил прозрачные "джинсы" (именно так они называются на сайте компании) из пластика. Стоят порядка 5600 рублей. Странненькая мода:

Международное банкнотное сообщество выбрало лучшую купюру 2016 года. Ей признали 50 швейцарских франков, первую банкноту, выпущенную швейцарским ЦБ за последние 20 лет. При выборе победителя сообщество ориентируется на защищенность банкноты и ее художественную ценность. Вот как выглядит триумфатор-2016:

И еще раз про Швейцарию. 24 апреля в швейцарском городе Цюрих провели традиционный праздник Шестизвонье (Sechseläuten). Немножко похоже на нашу Масленицу. Торжество завершается сжиганием гигантской фигуры снеговика (Böögg), которая знаменует конец зимы. Чучело снеговика установили на столбе и набили петардами, причём самый большой заряд спрятали в голове. По традиции считается, что чем быстрее снеговик взорвётся, тем лучше будет лето. В этот раз взрыв головы снеговика случился через 9 минут 56 секунд, символизируя предстоящее жаркое лето:

Музыкальная пауза. Художник Виктор Довал разработал алгоритм, превращающий любую музыкальную композицию в трёхмерный пейзаж. Различным звуковым частотам были определены такие визуальные составляющие, как освещение, материалы и формы предметов. Подобным образом Довал сделал клип для немецкого электронного дуэта Meier & Erdman. Он отмечает, что видео образует 24-часовой таймлапс — в начале мы наблюдаем рассвет, а затем повествование плавно переходит к ночным пейзажам в конце видео.

Редкая рубрика "ОчУмелые ручки". Тут американка отожгла. Исправила мятый автомобиль с помощью... фаллоимитатора!!! Хороший *** всегда в хозяйстве пригодится:

В галерее тоже про очумелые ручки, но все прилично, не переживайте. Иан Пфафф из Калифорнии создал для своих деток машинки как из фильма "Безумный Макс". Девочка, которая постарше, в восторге от своей "кареты" и с радостью гоняет домашнего питомца семьи - мопса - по саду. Ей по-любому нужна роль в следующем фильме!!!