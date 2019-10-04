4 октября: Леха опять превратился в собаку и звуки с Марса
Доброе утро! Готовы поспорить, сегодня самое приятное утро в неделе. Вот так красиво встречает рассвет вся наша планета.
(Видео) Рассвет на Земле: взгляд из Космоса pic.twitter.com/fcAClwy9DT— Вежливые Новости. Россия (@rus_live_) October 3, 2019
В ближайшие три дня начнётся настоящая осенняя погода — похолодание и дождь.
Но мы позаботились о том, чтобы хорошее настроение вас не покинуло и подготовили программу выходных.
После того как поздравите учителей, можно попасть на концерт #2Маши в новом пространстве, на турнир спорта и алкоголя, послушать звучание духовых инструментов на Brass Days и многое другое. Подробности в традиционном обзоре «Выходные в Туле».
В Сети стремительно набирает популярность фото собаки с «человеческим лицом». Снимок выглядит неестественно, поэтому многие предполагали что он был обработан с помощью фотошопа или нейросети, но собака существует на самом деле.
Питомец по кличке Йоги живёт в США, а его хозяйка регулярно постит фото с ним. У собаки очень вдумчивый взгляд, поэтому пользователи шутят, что это заколдованный мужчина как герой знаменитого мема про Леху.
NASA опубликовало на своем сайте аудиофайл со звуками с Марса. Посадочному модулю InSight удалось записать шумы, не доступные человеческому слуху. Но современные технологии делают свое дело, так что наслаждайтесь!
В качестве музыкальной паузы послушаем современную версию хита Sweet Dreams в исполнении Pomplamoose.
В галерее сегодня серия милых фото, на которых животные лижут стекло. Ну милота же!
Хороших выходных!