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Утро в Туле
4 октября: Леха опять превратился в собаку и звуки с Марса

4 октября: Леха опять превратился в собаку и звуки с Марса

Доброе утро! Готовы поспорить, сегодня самое приятное утро в неделе. Вот так красиво встречает рассвет вся наша планета.

 

 

В ближайшие три дня начнётся настоящая осенняя погода — похолодание и дождь.

Но мы позаботились о том, чтобы хорошее настроение вас не покинуло и подготовили программу выходных.

 

После того как поздравите учителей, можно попасть на концерт #2Маши в новом пространстве, на турнир спорта и алкоголя, послушать звучание духовых инструментов на Brass Days и многое другое. Подробности в традиционном обзоре «Выходные в Туле».

 

В Сети стремительно набирает популярность фото собаки с «человеческим лицом». Снимок выглядит неестественно, поэтому многие предполагали что он был обработан с помощью фотошопа или нейросети, но собака существует на самом деле.

Питомец по кличке Йоги живёт в США, а его хозяйка регулярно постит фото с ним. У собаки очень вдумчивый взгляд, поэтому пользователи шутят, что это заколдованный мужчина как герой знаменитого мема про Леху.

 

NASA опубликовало на своем сайте аудиофайл со звуками с Марса. Посадочному модулю InSight удалось записать шумы, не доступные человеческому слуху. Но современные технологии делают свое дело, так что наслаждайтесь!

 

В качестве музыкальной паузы послушаем современную версию хита Sweet Dreams в исполнении  Pomplamoose.

 

В галерее сегодня серия милых фото, на которых животные лижут стекло. Ну милота же!

 

Хороших выходных!

 
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Автор: Администрация Myslo
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