4 октября: Леха опять превратился в собаку и звуки с Марса

Доброе утро! Готовы поспорить, сегодня самое приятное утро в неделе. Вот так красиво встречает рассвет вся наша планета.

(Видео) Рассвет на Земле: взгляд из Космоса pic.twitter.com/fcAClwy9DT — Вежливые Новости. Россия (@rus_live_) October 3, 2019

В ближайшие три дня начнётся настоящая осенняя погода — похолодание и дождь.

Но мы позаботились о том, чтобы хорошее настроение вас не покинуло и подготовили программу выходных.

После того как поздравите учителей, можно попасть на концерт #2Маши в новом пространстве, на турнир спорта и алкоголя, послушать звучание духовых инструментов на Brass Days и многое другое. Подробности в традиционном обзоре «Выходные в Туле».

В Сети стремительно набирает популярность фото собаки с «человеческим лицом». Снимок выглядит неестественно, поэтому многие предполагали что он был обработан с помощью фотошопа или нейросети, но собака существует на самом деле.

Питомец по кличке Йоги живёт в США, а его хозяйка регулярно постит фото с ним. У собаки очень вдумчивый взгляд, поэтому пользователи шутят, что это заколдованный мужчина как герой знаменитого мема про Леху.

NASA опубликовало на своем сайте аудиофайл со звуками с Марса. Посадочному модулю InSight удалось записать шумы, не доступные человеческому слуху. Но современные технологии делают свое дело, так что наслаждайтесь!

В качестве музыкальной паузы послушаем современную версию хита Sweet Dreams в исполнении Pomplamoose.

В галерее сегодня серия милых фото, на которых животные лижут стекло. Ну милота же!