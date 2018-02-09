9 февраля: Пятьдесят оттенков макдоналдса

Доброе утро! О, это сладостное чувство, когда понимаешь, что уже пятница!..

Чего ждать от грядущих выходных? Первые масленичные гуляния, цирковое шоу братьев Запашных, захватывающий квест, группа Наадя, лекция о ЗОЖ и многое другое — развлечения на любой вкус! Подробности в нашем специальном обзоре:

И погода будет великолепная, так что обязательно добавляем к списку катание на лыжах/коньках/сноуборде/тюбинге и энергичные прогулки!

Начнем это прекрасное утро с милого видео: пони катает вельш-корги. Понимаете? ПОНИ и КОРГИ. Это же двойная милота!!!

Пока мы тут смотрим на пони с корги и радуемся пятнице, в инстаграме побит рекорд на самый залайканный пост.

Модель Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, 1 февраля родила дочку. Спустя неделю Дженнер опубликовала первую фотографию ребенка и побила рекорд инстаграма по количеству лайков - больше 15 тысяч!!!

Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию, которой объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.

Общий вывод: инстаграме отлично заходит "детская" тема. Смириться!

Новости!

Организаторы фестиваля World Club Dome (проходит в Германии) провели первую в мире вечеринку в невесомости в самолете Airbus A310 Zero-G, который используют для тренировки космонавтов. Самолет набирает высоту 2500 метров за 30 секунд. Когда он перелетает через вершину параболы, на 30 секунд возникает невесомость. В этом и заключается вся «соль» вечеринки! Организаторы получили больше 30 тысяч заявок на полет. Они попросили всех желающих рассказать в 20-секундном видео, почему они хотят стать участниками вечеринки в невесомости. Победителями стали 30 человек из США, Бразилии, Марокко, Германии и Австралии. Они попали на самолет вместе с диджеем Стивом Аоки и дуэтом W&W. Самолет летел над Средиземным морем около четырех часов. В полете принимали участие не только гости, но и два космонавта ЕКА и врачи, которые были готовы помочь участникам. Никому нельзя было пить алкоголь. Во время вечеринки самолет 16 раз совершал полет по параболической траектории. В сумме пассажиры провели в невесомости пять минут. Некоторых гостей вечеринки укачало, но все пассажиры остались невредимыми. World Club Dome планирует провести 15 вечеринок в невесомости. По данным DW, все, кто не хочет ждать билетов в очереди, могут арендовать самолет под частную вечеринку. Билет на человека в таком случае будет стоить от €6 тысяч.

Американская компания HP представила обновлённые ноутбуки серии EliteBook. Главная особенность — наличие «шторок», встроенных в веб-камеры! По задумке HP, благодаря «шторке» владелец EliteBook сможет быть уверен, что за ним не подглядывают, пока он не пользуется веб-камерой. Как ожидается, в США ноутбуки поступят в продажу в феврале и будут стоить от 1029 долларов (58 тысяч рублей по нынешнему курсу). Когда такие «приватные» ноуты появятся в России (и появятся ли) — неизвестно. Надо отметить, что HP вовсе не первооткрыватель в этой области, пальма первенства принадлежит Lenovo, но тем не менее пока что такие «шторки» не распространены широко. Возможно, с HP и начнется их триумф. Признавайтесь, а вы заклеиваете «вебку» на ноутбуке?=))

Китайская компания Ehang показала первый полет своего беспилотного такси с пассажирами на борту. Дрон Ehang 184, как предполагается, сможет перевозить одного человека на расстояние в 50 километров со скоростью до 130 км/ч:

Про деньги!

Вопрос мужчинам: вы уже приготовили подарок для любимой

на День всех влюбленных или 8 Марта, как вам больше нравится?

Если нет, то вот ИДЕЯ!!!

«Макдоналдс» в честь Дня всех влюблённых запустил в Твиттере конкурс на лучшую «любовную клятву» бургеру. Автору самого красивого и искреннего признания отдадут золотое кольцо на 18 карат с драгоценными камнями и в форме Биг-Мака.

Кольцо изготовила японский дизайнер Гон (Nadine Ghosn). Салат и сыр в нём сделаны из алмазов, примерная стоимость оценивается в 12,5 тысяч долларов. Короче, нефиговый такой подарок, даже если ваша любимая не фанат бургеров.

Конкурс завершится в полночь на 15 февраля по Нью-Йорку (в Москве будет 8 утра). Пока что участников не слишком много, так что дерзайте! И пусть вам улыбнется удача.

И еще кое-что к грядущему Дню Святого Валентина.

Помните, что уже который год этот праздник означает выход новой серии чудовищного кино "Пятьдесят оттенков серого"?

Не спешите пролистывать эту часть. Вам понравится! Ведущий американского вечернего шоу Джеймс Корден вместе с актёром Джейми Дорнаном (он играет главную мужскую роль) сняли пародию на «Пятьдесят оттенков». Вот скетч с русскими субтитрами:

В галерее - несколько фото со Всероссийского мотокросса имени Валерия Чкалова, который недавно прошел в Москве. Снег определенно добавил зрелищности этому репортажу! Автор фото - Сергей Савостьянов/ТАСС.