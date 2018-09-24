24 сентября: Длинные ночи, дни короче

Всем привет! Последний понедельник сентября - вот так незаметно пролетел первый осенний месяц.

Кстати, вчера был день осеннего равноденствия. Теперь ночь станет длиннее дня — и до конца декабря этот разрыв будет лишь увеличиваться...

Прогноз погоды на неделю: осень! Когда-то она должна была наступить:

Начнем первое рабочее утро недели с милоты.

Два месяца назад в Московском зоопарке родился первый за 20 лет северный морской котик. Его назвали Роджер. Сейчас он уже в общем вольере, потихоньку осваивается. Но пока старается держаться поближе к маме:

«Рождение детеныша морского котика — большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке. Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для любителей мультиков.

Вышел новый трейлер мультфильма «Ральф против интернета»:

В кино с 22 ноября!

Новости.

Помните, мы рассказывали по рекламную акцию компании Bud, которая в августе установила в Кливленде холодильники с бесплатным пивом. Устройство должны были открыться в случае победы местной команды «Кливленд Браунс» в матче Национальной футбольной лиги, которая с 2016 года ни разу не выигрывала. И футболисты смогли! «Кливленд Браунс» обыграли «Нью-Йорк Джетс» со счетом 21:17. Bud сдержала обещание — футбольные фанаты в восторге!!!

В 2020 году корпорация Ростех (а именно - завод "ПОЗиС") начнет серийное производство «умного» холодильника. Он сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах. Прям даже интересно, что это будет!

В Канаде компания-куратор каннабиса A Higher Level Of Thought (AHLOT) открыла вакансию «знатока-эксперта» в области курения марихуаны (в июне там принял закон о легализации употребления каннабиса). В задачи входит оценка качества конопли от местных производителей. Вакансия не подразумевает полную занятость, всего 12 часов в месяц. Платить будут до 50 канадских долларов ($38,7) в час. Заявку на вакансию можно подать до 17 октября. Все кандидаты должны быть старше 19 лет, но для живущих в Альберте и Квебеке порог ниже на год. «Знатоки-эксперты» должны будут писать статьи или записывать видео со своими впечатлениями о сортах марихуаны и публиковать их в социальных сетях. Также в обязанности входит посещение мероприятий AHLOT. В описании вакансии указано, что эта работа «поможет канадцам разобраться в сложной системе брендов и типов каннабиса». Также, по мнению представителей компании, наличие нескольких экспертов поможет адекватно оценить разные виды марихуаны

Музыкальная пауза!

Канадская инди-группа Arcade Fire выпустила клип на песню «Peter Pan» со своего последнего альбома «Everything Now». Видео с непрекращающимися танцами:

А теперь красота.

НАСА показало редкие серебристые облака – самые высокие облака, которые плывут в 80 км над поверхностью Земли. В июле этого года управление запустило в мезосферу гигантский воздушный шар с семью камерами высокого разрешения, благодаря чему ученые смогли получить несколько миллионов фотографий:

На выходных в Москве стартовал фестиваль «Круг света». В галерее несколько красивых фото. Вы еще успеете попасть, если хотите - шоу будут до 25 сентября!