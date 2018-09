24 сентября: Длинные ночи, дни короче

Всем привет! Последний понедельник сентября - вот так незаметно пролетел первый осенний месяц.

Кстати, вчера был день осеннего равноденствия. Теперь ночь станет длиннее дня — и до конца декабря этот разрыв будет лишь увеличиваться...

Прогноз погоды на неделю: осень! Когда-то она должна была наступить:

Начнем первое рабочее утро недели с милоты.

Два месяца назад в Московском зоопарке родился первый за 20 лет северный морской котик. Его назвали Роджер. Сейчас он уже в общем вольере, потихоньку осваивается. Но пока старается держаться поближе к маме:

«Рождение детеныша морского котика — большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке. Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для любителей мультиков.

Вышел новый трейлер мультфильма «Ральф против интернета»:

В кино с 22 ноября!

Новости.

Помните, мы рассказывали по рекламную акцию компании Bud, которая в августе установила в Кливленде холодильники с бесплатным пивом. Устройство должны были открыться в случае победы местной команды «Кливленд Браунс» в матче Национальной футбольной лиги, которая с 2016 года ни разу не выигрывала. И футболисты смогли! «Кливленд Браунс» обыграли «Нью-Йорк Джетс» со счетом 21:17. Bud сдержала обещание — футбольные фанаты в восторге!!!

Happy #Browns won just to shut up loudmouth #Jets fans. Enjoy the crappy #BudLight beer. "Bud Light" pic.twitter.com/ugy0VW2MFk