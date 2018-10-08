8 октября: Друг Ждуна и еда за 1$

Доброе утро! Всех с понедельником, продуктивной рабочей недели!

Неделя начинается очень по-осеннему, с ночного дождя, плавно переходящего в утренний. И, судя по прогнозу на сегодня, в дневной:

Но лиха беда начало! Уже со вторника в Туле наступит бабье лето (кажется, уже не первое по счету в этом году). Обещают солнце и достаточно комфортные для октября температуры:

Надо просто пережить этот мокрый понедельник, а потом заживёёёём!

Видео к завтраку.

Какую уличную еду можно купить в разных странах за 1 $?

России в списке нет. А если бы была, то что мы могли бы предложить за 1 доллар (сейчас 66 рублей)? Какой-нибудь жареный пирожок с картошкой? Беляшик? Чебурек? Вы чем обычно перекусываете и по какой цене?

Новости!

Восхитительная история произошла на аукционе Sotheby?s в Лондоне. В 2006 году Бэнкси нарисовал «Девочку с воздушным шаром» акриловыми красками на холсте, подписал её и поместил в авторскую раму с требованием не извлекать картину — мол, рама является её элементом. В конце прошлой недели картину продали примерно за 860 тысяч фунтов (а с дополнительными выплатами вообще за миллион переваливает) — и как только это произошло, то в нижней части рамы активировался потайной шредер, который уничтожил это произведение искусства. Самоуничтожение картины сопровождалось звуком сигнализации. Кто и каким образом включил шредер, из видео не понятно. А вот встроил шредер в рамку сам Бэнкси — после этого громкого происшествия он опубликовал в своем инстаграме видео с установкой шредера и уничтожением картины и подписью: «Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На случай, если ее когда-либо выставят на аукцион». Короче, как всегда всех удивил и поразил. А картина, похоже, станет теперь еще дороже — ведь унитожение тоже часть произведения искусства.

В Миннесоте происходит что-то странное: местные птицы как будто разучились летать — врезаются в деревья и машины. Полиция объясняет это тем, что они пьяны. Дело в том, что из-за ранних морозов ягоды, которыми питаются птички, начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами. Впрочем, трезвеют они достаточно быстро, так что сильно волноваться за захмелевших птичек не стоит.

Летом 8-летняя шведка Сага Ванечек случайно нашла на берегу озера Видёрстерн меч, возраст которого эксперты оценили в 1,5 тысячи лет! Сага рассказала, что во время похода с отцом по имени Эндрю стояла на берегу и бросала в озеро камни и палки, чтобы посмотреть, сколько они будут отскакивать. У очередной «палки», которую взяла девочка, оказалась рукоять и заострённый конец — это был заржавевший меч. Он долгое время лежал на дне озера, но из-за засухи уровень воды сильно понизился. Отец девочки показал находку другу, который увлекается историей: тот назвал оружие «реликвией» и посоветовал отнести в музей. Шведские эксперты оценили возраст меча в тысячу лет, но затем скорректировали данные. По их мнению, меч выковали в пятом или шестом веке нашей эры, ещё до эпохи викингов. Учёные попросили семью Саги не рассказывать о находке до проведения всех экспертиз. Впервые девочка смогла поделиться историей с друзьями только 4 октября. В разговоре с журналистами она отметила, что после случившегося не захотела стать археологом — ей ближе карьера врача или актрисы. В местных СМИ шутят, что Сагу Ванечек теперь можно называть «королевой Швеции». Это отсылка к легендам о короле Артуре — он получил легендарный меч Экскалибур от Владычицы озера.

Музыкальная пауза.

Ютубер Vinheteiro пытается своей игрой на фортепиано заставить улыбнуться очаровательную девушку, которая почему-то грустит. Видео уже завирусилось! Попробуйте угадать все мелодии, которые он играет.

А, да, легкий тизер: она все-таки улыбнется! Но ему придется сильно постараться:

Ждун теперь не одинок!

Голландская художница Маргрит ван Бреворт, создательница известной скульптуры Ждуна, показала ещё одно своё творение. Существо, «родившееся» через два года после первого, получилось не менее странное. Оно одновременно напоминает гусеницу и шарпея с жалобными глазами и парой человеческих ног.

Пока у него нет имени. Маргрит разместила его фото на своей странице и попросила придумать ему название. Варианты посыпались со всего мира, в том числе и из России. Например: Хочун, Конючка, Тоскуля, Плакун, Ползун, Жиреечка, Печалька…

А вы как думаете, какое имя подойдет этому очаровашке?

В галерее — портреты звезд из сотен эмодзи, которые «рисует» американский рэпер Юнг Джейк. «Художник, рожденный в интернете», как он сам себя охарактеризовал, не упустил возможности заработать на своем творчестве: портреты знаменитостей Джейк перенес на белые хлопковые футболки, которые продает по 30 долларов за штуку. Надо сказать, смайл-коллекция умельца пользуется спросом, поэтому он регулярно обновляет линейку. Талантливый человек талантлив во всем!