11 июля: Ариэль Картункова, сексуальные яблочки и тверк от Нюши

Доброе утро! Держимся, осталось всего два дня. Всем кто соскучился по теплой погоде посвящается.

Жаль, что в реальности погода нас не радует.

Начнем утро с боттл челленджа в исполнении певицы Нюши. Она выбрала нестандартный способ открытия бутылки.

Уже который день в интернете активно обсуждают будущий ремейки диснеевского мультсериала про русалочку Ариэль. Режиссер решил, что главную роль в фильме исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.

Многие посчитали такой выбор несправедливым, ссылаясь на то, что в оригинале русалочка имела европейскую внешность. Другие же стали делится своими вариантами актеров, которые могли бы исполнить роль русалочки и создали несколько веселых мемов.

Забавный конфуз произошел недавно с бывшим зампредом Совета Федераций Александром Торшиным. Чиновник случайно похвалил в твиттере порноактрису, приняв ее за студентку, которая посадила 350 яблонь.

Но на снимке была запечатлена вовсе скромная студентка, как выяснили пользователи твиттера, это была порноактриса транссексуал Бэйли Джей Грейнджер.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «На-На».

В галерее сегодня необычные игрушки из инстаграма @Zoë Williams.