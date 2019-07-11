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Утро в Туле
11 июля: Ариэль Картункова, сексуальные яблочки и тверк от Нюши

11 июля: Ариэль Картункова, сексуальные яблочки и тверк от Нюши

Доброе утро! Держимся, осталось всего два дня. Всем кто соскучился по теплой погоде посвящается.

 

Жаль, что в реальности погода нас не радует.

 

Начнем утро с боттл челленджа в исполнении певицы Нюши. Она выбрала нестандартный способ открытия бутылки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?????? #bottlecupchallenge

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 9 Июл 2019 в 5:27 PDT

 

Уже который день в интернете активно обсуждают будущий ремейки диснеевского мультсериала про русалочку Ариэль. Режиссер решил, что главную роль в фильме исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.

Многие посчитали такой выбор несправедливым, ссылаясь на то, что в оригинале русалочка имела европейскую внешность. Другие же стали делится своими вариантами актеров, которые могли бы исполнить роль русалочки и создали несколько веселых мемов.

 

Забавный конфуз произошел недавно с бывшим зампредом Совета Федераций Александром Торшиным. Чиновник случайно похвалил в твиттере порноактрису, приняв ее за студентку, которая посадила 350 яблонь.

Но на снимке была запечатлена вовсе скромная студентка, как выяснили пользователи твиттера, это была порноактриса транссексуал Бэйли Джей Грейнджер.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «На-На». 

 

В галерее сегодня необычные игрушки из инстаграма @Zoë Williams.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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