30 декабря: поедание замерзших дошираков и поцелуй кролика и снеговика (это надо видеть)

Доброе утро! До Нового года осталось два дня. Вот и настал последний рабочий день в этом непростом году. Уже завтра мы будем нарезать «Оливье» под «Иронию судьбы» и загадывать желания под бой курантов. А пока почитайте последние хорошие новости в уходящем 2020 году. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а столбики термометров задержатся на отметке в 0 градусов Цельсия.

Фотографии (а иногда и поедание) замерзших дошираков — известная русская забава. Чем холоднее на улице, тем лучше! Выглядит это все почти как «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, только вместо волны — быстрозавариваемая лапша. Словом, не челлендж, а настоящее искусство.

Справедливости ради: так делают не только в России. Вот, к примеру, коллаж: верхний снимок сделан итальянцами в Антарктике, а нижние — в Норильске. То есть челлендж международный!

Под Новый год тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий вместе со своей командой перепел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, чего хочу на Рождество — это ты»).

Поет Слуцкий своеобразно… Зато с душой — в этом сомнений никаких. А вот клип без оговорок великолепен: тут есть и отсылки к «Большому Лебовски», и Слуцкий, съедающий печенье в форме системы видеоповторов VAR. А еще в клипе появляется нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в костюме новогодней елки!

Американский телеканал Fox Sports уже выложил клип «Рубина» в свой твиттер вот с такой подписью: «Все, чего мы хотим на Рождество — это Леонид Слуцкий». Трудно поспорить!

А какая песня ассоциируется у вас с Новым годом? Делитесь в комментариях своими любимыми праздничными композициями. Создадим новогодний сборник вместе!

Семья Брайантов из Канады построила мини-снеговика — и по традиции сделала ему нос-морковку. Тут прискакал кролик, встал на задние лапы и поцеловал снеговика. Хотя погодите, это просто отвлекающий маневр! Все, что нужно было кролику, — это морковка, которую животное принялось с аппетитом жевать. А Брайанты стояли и смотрели. В итоге от носа остался скромный огрызок, а кролик ускакал в неизвестном направлении.

Рождество зачастую воспринимается как семейный праздник. Камерный, уютный вечер, наполненный тёплом, огоньками и уютом. Но некоторые люди даже в этот день никуда не могут спрятать своё чувство юмора и добавляют веселья во всё, будь то изготовление рождественских открыток или украшение ёлок. Мы собрали для вас 14 примеров их юморных выходок.

Хорошего дня и счастливого Нового года! Увидимся в следующем году!