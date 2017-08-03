3 августа: Радиоуправляемый торт и опасная вакансия от NASA

Доброе утро! Мы почти добрались до выходных!

Согласно опросу ВЦИОМ, 56% россиян доверяют прогнозам погоды. + жители небольших городов склонны чаще доверять метеосводкам, чем жители мегаполисов.

Что ж, тогда это для вас, доверчивые туляки. Захватите зонтики:

Начнем это утро с бодрящего экстремального видео.

Американский скайдайвер Люк Айкинс прыгнул без парашюта с высоты 7,6 км! И приземлился в сетку площадью 30 на 30 метров, растянутую над землей. Полет длился примерно две минуты и десять секунд. По словам представителя Айкинса, скайдайвер поставил рекорд по высоте прыжка без парашюта или вингсьюта.

А теперь минутка рекламы. Недавно Илон Маск назвал победителей конкурса фанатских видео для Tesla.



Победителем конкурса стал Маркес Браунли, продемонстрировавший вместительность и скорость авто.

Второе место занял YouTube-канал Everyday Astronaut, автор которого снимает видео в костюме астронавта и представляет Tesla в виде космического корабля на Земле:

На третьем месте оказался ролик Сони Ясански с «супербыстрым обзором» Tesla. Рекомендуется для тех, кто знает английский:

Новости!

Уличные художники из Нижнего Новгорода Иван Серый и Татьяна Константинова сделали в стене дома, на месте выбитого кирпича, миниатюрную "комнатку". В ней - дружелюбного вида старичок-астроном (судя по телескопу и картам на столе). Увы, инсталляция продержалась на своём месте всего несколько дней: 2 августа в сети появились сообщения о том, что она уже вырвана из стены. Но фото сохранились:

Английская кондитерская Peboryon смастерила небольшой радиоуправляемый торт в виде спортивного автомобиля MINI John Cooper Works! Британские кондитеры не сообщают технических подробностей, но в качестве шасси для съедобного «Мини» явно использована обычная машинка с пультом управления. Судя по видеоролику, сладкий MINI John Cooper Works может ездить довольно быстро. Словосочетание "фаст фуд" обретает новый смысл:

И изобретение, которого так ждали офисные работники. В Петербурге придумали "умный" кулер Monolith, который сам следит за количеством выпитой воды, анализирует потребление, предсказывает дату следующих заказов воды и самостоятельно их оформляет. Кроме того, кулер напоминает пользователю о необходимости выпить воды при помощи мобильного приложения. А еще устройство следит за температурой окружающей среды и в зависимости от неё регулирует температуру воды внутри. Monolith оборудован рядом датчиков — они позволяют, в частности, наливать воду, не касаясь кулера, а лишь поднося к нему стакан. Также они следят за состоянием кулера и предупреждают о поломке или протечке. Запуск продаж устройства запланирован на 2018 год. Конечная стоимость кулера не сообщается.

Новая "работа мечты"!

NASA ищет офицера планетарной безопасности на постоянную работу. Согласно описанию на сайте, «планетарная безопасность прежде всего связана с вопросом органического и биологического заражения людей и роботов во время космических исследований». То есть надо следить, чтобы земные организмы и органические компоненты намеренно или случайно не попали на другие планеты или иные тела Солнечной системы, а также надо следить за всеми кораблями, которые возвращаются из космоса на Землю с образцами любой внеземной органики.



Кандидата нанимают пока на три года с возможностью продления должности еще на два года, в требованиях к работе обозначены частые поездки, проверка на все наркотики, предоставление полных финансовых данных и отчетов, а также однолетний испытательный срок. Также соискатель должен обладать степенью по физике, инженерным наукам или математике, проработать на руководящей должности в государственном учреждении не менее года, обладать явными дипломатическими навыками, а также навыками планирования, распределения обязанностей и выполнения поставленных целей. В общем, это должен быть продвинутый инженер-управленец или прикладной физик, интересующийся вопросами планетарной безопасности, хороший организатор, умеющий принимать решения в стрессовых ситуациях. Судя по всему, работа обещает быть сложной.

Получать будущий офицер будет от 124 до 187 тысяч долларов в год, то есть минимум 10300 долларов в месяц.

Ребята, кто готов попробовать? Есть среди нас подходящие по описанию люди?

Интересная новость для фанатов магии и мира волшебников. Выпускники ВГИКа создают свой фильм о волшебниках, вдохновлённым вселенной Гарри Поттера. Вот и первый тизер. Кстати, премьера ролика в сети приурочена к дню рождения Джоан Роулинг и её главного персонажа.

В галерее продолжаем тему стрит-арта. Крабы прекрасны!