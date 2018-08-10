10 августа: Игрушки для взрослых и тату-хромакей

Доброе утро! Ура - пятница!

На выходных обязательно делаем зарядку и пьём чай с ароматным мёдом этого урожая. А также ностальгируем по 80-90-м и заряжаемся энергией на музыкальных джем-сейшнах. Подробнее обо всех интересных событиях этого уик-энда - в нашем специальном обзоре:

Погоду нам обещают прекрасную. Так что выезды на природу очень даже приветствуются:

А еще, а еще!

В ночь с воскресенья, 12 августа, на понедельник, 13 августа, метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума! А значит, самое время отправиться за город и полюбоваться на звезды. И, конечно, загадать заветные желания при виде "падающих" метеоров.

Загадайте, пожалуйста, чтобы лето не кончалось!!!

Для удобства можно понаблюдать за звездами и в субботу - благо, погоду обещают подходящую. Уверены, что в ночь с 11 на 12 Персеиды тоже будут хорошо видны.

Новости! Сегодня про игрушки.

Компания LEGO выпустила новинку GoBrickMe («Собери меня из кубиков!»), с помощью которой можно собрать уменьшенную копию себя. В коробке 708 LEGO-кирпичиков, любовно рассортированных по цветам, из которых можно соорудить пару мини-фигурок: с разными оттенками кожи и волос, в любимой одежде и с аксессуарами (очками, бантиками, гитарой, доской для серфа, фотоаппаратом и еще кучей деталей). В комплекте есть также наклейки для человечков и инструкция по сборке — с ней будет проще собрать свой вариант. Классно, да? Увлечет не только детей, но и их родителей! Стоит такой набор около 2000 рублей.

Ютубер Адам Вудворт модернизирует свои любимые конструкторы Lego с помощью моторчиков и электроники, чтобы они могли по?настоящему подняться в воздух и отправиться в полёт. Вот, например, вертолёт из набор № 6396, он же Jetport, выпущенный ещё в 1990 году. Адам построил вертолетик в 10 раз больше оригинала, но при этом весит всего лишь два килограмма благодаря тому, что изготовлен из пенопласта. И он может летать! Все-таки LEGO - это отличная вещь для мальчиков всех возрастов)))

А тем временем компания Sony показала лимитированное издание консоли PlayStation 4, которое она выпускает в честь 500 млн проданных приставок. В комплект входит консоль с жестким диском на 2 Тб, выполненная в синих тонах с прозрачными вставками, геймад DualShock 4, камера и вертикальная подставка. Всего будет выпущено 50 тыс. экземпляров. Лимитированное издание поступит в продажу 24 августа. Купить приставку можно будет за 499 долларов. Вот уж тоже непонятно, для кого эта игрушка - для детей или для взрослых?..) Не подеритесь!

В честь пятницы - музыкально-танцевальная пауза.

Сегодня смотрим видео, снятое на улице Нью-Йорка. Уличный музыкант + талантливые прохожие = успех на Youtube!

Для всех фанатов тату на Myslo (да-да, мы все помним, как вы любите татуировки ;)

Кажется, этот парень открыл какую-то новую эру в тату. Он набил себе Рика и Морти, героев одноименного мультфильма, смотрящими в "портал" - он же, по сути, хромакей. И теперь может снимать вот такие классные видосы:

Как вам такая идея?

В галерее - кадры из жизни Бронсона, которого называют самым милым толстым котиком в мире. Он и правда весьма упитан - когда он попал к своим хозяевам, весил уже около 16 килограмм. Правда, теперь Бронсон худеет. Тренажёры, зарядка – всё как полагается! За этим процессом наблюдают более 86 тысяч подписчиков в инстаграме. Ничего не напоминает?)))