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Утро в Туле
31 октября: пчела-блогер, красивые и опасные острова по Ж. Верну и ферма будущего

31 октября: пчела-блогер, красивые и опасные острова по Ж. Верну и ферма будущего

Доброе морозное утро! За окном сказочная красота припорошённых снегом улиц.

 

Синоптики обещают сегодня похолодание до -4 и снег. Надеемся, все успели «переобуть» автомобили?

 

Хорошее утро начинается с зарядки. Берите пример с этого кота.

И еще немного о котах. В лесах Шри-Ланки обитает самый маленький в мире кот из рода «ржавых кошек». Малыш весит всего 1 кг.

 

Немного утренней красоты вам в ленту. На снимке изображен заполярный архипелаг более известный как Лофотенские острова.

Именно здесь находится знаменитый водоворот Мальстрем, который описали в своих произведениях Эдгар По и Жюль Верн как ужасающее явление, в котором пропадают корабли. В действительности никакой опасности здесь нет это всего лишь система небольших водоворотов, которая может стать препятствием для моторных лодок.

 

В Великобритании появилась ферма будущего, где все коровы «подключены» к сети 5G.

На каждое животное надет специальный ошейник наподобие фитнес-трекера. Он передает фермерам и ветеринарам информацию о состоянии животного на смартфон. По мнению создателей технологии, работа фермы стала эффективнее.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Little Big. В нем очень много собак.

 

В галерее сегодня снимки из Инстаграма первой в мире пчелы-блогера.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +1
30 октября: превращение собаку в кошку и водные обитатели Чистых прудов
30 октября: превращение собаку в кошку и водные обитатели Чистых прудов
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