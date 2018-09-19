19 сентября: Магистр пицц, лунный туризм и kurwa

Доброе утро! Проснулись уже? Или на автопилоте?

Вы только посмотрите, какую прекрасную погоду нам сегодня обещают!

С таким прогнозом мы просто не имеем права на «какое-то не такое» настроение.

Начинаем утро с милостей.

Тут малыш-носорожек играет со своей мамулей:

Фаны вселенной Marvel, вы видели это?

Появился первый трейлер «Капитана Марвел» — фильма с Бри Ларсон о самом могущественном супергерое киновселенной! Лента расскажет о событиях 1990-х годов, когда Земля оказалась в центре межгалактического конфликта. Бывший пилот ВВС США Кэрол Дэнверс в исполнении Бри Ларсон («Комната») приобретает супергеройские способности после взрыва инопланетного происхождения.

Это один из самых ожидаемых фильмов 2019 года по мнению критиков и зрителей. Выйдет 7 марта — перед четвёртыми «Мстителями».

Вот оригинальный трейлер:

И вариант с русским дубляжом:

Marvel также представила первый постер фильма:

Новости!

В пригороде Вашингтона открыли Университет пиццы. Основатель Университета Франческо Марра решил открыть заведение из-за популярности блюда в Америке. «Люди съедают в среднем 350 ломтиков в секунду. Но до сих пор у нас нет ни одной школы пиццы», — рассказал Марра. Марра родился в Неаполе. Его семья владеет фирмой Marra Forni, которая производит кирпичные печи для пиццы и продает их в пиццерии по всему миру. На курсах студентов научать не просто готовить по рецепту. Им будут преподавать теорию: расскажут об истории традиционного итальянского блюда и секретах идеального теста. Преподавать в университете будут лучшие мастера из Италии. Вот какое образование надо было получать! А мы все — юристы, экономисты… Тьфу. Даешь пиццайоло!

Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что первым частным туристом, который отправится в космос и облетит Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Полет на ракете Big Falcon Rocket (BFR) состоится не раньше 2023 года. Юсаку Маезава известен своей необычной судьбой: он был рок-музыкантом из обычной семьи, а потом основал крупнейший онлайн-магазин одежды в Японии Zozotown и стал тратить миллионы долларов на искусство. По данным Forbes, сейчас его состояние оценивается почти в 3 млрд долларов. Сколько именно он заплатил SpaceX за право оказаться первым частным туристом в космосе — неизвестно. Впрочем, лететь он намерен не один, а в хорошей компании: «Я хотел бы пригласить присоединиться к полету вокруг Луны шестерых-восьмерых творцов со всего мира. После завершения путешествия и возвращения на Землю они могли бы создать что-то, что вдохновляло бы всех мечтателей, подобных нам», — заявил Маезава. Он отметил, что пока не определился со списком приглашенных, но хотел бы, чтобы космическая миссия была представлена людьми из разных областей искусства: живописи, музыки, режиссуры и так далее. Глава SpaceX Маск, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не исключает варианта, при котором он также войдет в состав первой туристической экспедиции вокруг Луны: «Что касается моего участия, то я пока не уверен. Возможно, я присоединюсь к полету, но не уверен». Илон Маск говорил, что космическое путешествие будет длиться около недели. Туристы облетят Луну, не совершая посадки, и вернутся обратно. В общей сложности они преодолеют расстояние в 500−650 тыс. километров.

В копенгагенском метро появилась реклама с ругательствами на русском и польском языках. На ступеньках лестницы написаны слова «cyka», «kurwa» и другие. Есть и более цензурные слова — например, «banan» и «sandwich». Ругательства — часть рекламной кампании датской букмекерской конторы eOddset, занимающейся продвижением киберспортивных игр и турниров по ним. Использованные ей выражения — сленг из Counter-Strike. Русско- и польскоязычные пользователи так часто употребляют их во время матчей, что фразы стали международными мемами. Также на лестнице можно заметить надпись «Der er så meget n00bs ikke forstår» — она переводится как «Так много нубов ничего не поймут». Это лозунг eOddset, который контора использует в своей рекламе. Пардон, нам на этой лестнице пришлось пару слов «поломать» во избежание конфликтов с Роскомнадзором… Но вы и так догадаетесь, что там скрывается — вы ж не нубы.

Залипательная музыкальная пауза — отлично подходит для «подремать в обед».

Лана Дель Рей опубликовала на своем ютьюб-канале клип на новую (как всегда — мелодичную) песню «Venice Bitch». Видео длится почти десять минут, а большую часть времени занимают съемки дороги, по которой едет певица.

Помните, мы публиковали пару роликов ютубера Кирилла Нечаева — он перепевает современные хиты в стилях отечественных артистов? Например, завирусились вот эти два видео — повторим для тех, кто пропустил.

Песня Монеточки в стиле рокеров:

И хит Бузовой в стиле попсы 90-х:

Так вот, на днях блогер стал гостем «Вечернего Урганта». И доказал, что может пародировать голоса без автотюна. Вот кусочек передачи с его участием:

В галерее — несколько финалистов конкурса на самую смешную фотографию диких животных The Comedy Wildlife Photography Awards. Хорошего вам настроения!

P. S. Медведь из галереи выглядит точь-в-точь как каждый из нас в понедельник, правда?)