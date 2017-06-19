19 июня: Как правильно приготовить осу

Всем привет! Погода подарила нам чудесные выходные - в кои-то веки! И тем тяжелее заставить себя встать и работать в понедельник...

Видимо, все возможное солнце и тепло вылилось на нас именно в минувший уик-энд. На рабочую неделю остались только дожди и прохлада:

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Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время выступления. «Я её съел. Я съел осу. Такое происходит не каждый день. Отправьте это на CNN. Чистый белок!» — отшутился Солис, выпил воды и продолжил свою речь.

У нас реакция один-в-один как у корреспондента на заднем плане:

А теперь заедаем перебиваем эту новость чем-нибудь миленьким.

Канадец нашёл на участке гнездо с маленькими крольчатами:

В видео он представляет эту историю как поучительную. И призывает владельцев подобных газонов проверять их на предмет кроличьих гнёзд, чтобы случайно не скосить их.

Новости!

23-кратный чемпион Олимпийских игр Майкл Фелпс планирует посоревноваться с белой акулой - с людьми-то неинтересно. Состязание запланировано на 23 июля. Телеканал Discovery, который является организатором этого мероприятия, пока не анонсирует место проведение заплыва. Отмечается, что акула способна развивать скорость в 40 километров в час, в то время как американский пловец способен развить скорость лишь в 10 километров в час.

В канадской IKEA разработали инструкцию по «сборке» кулинарных рецептов. Набор иллюстрированных рецептов называется Cook This Page. Каждый из них выполнен в виде «чертежа», и нужно только выложить указанные продукты на предназначенные для них места. Предполагается, что как только страница будет заполнена ингредиентами, её можно просто свернуть и отправить в духовку. Все рецепты были напечатаны на пергаментной бумаге и использованием чернил, которые безопасны при употреблении в пищу. При этом большую часть ингредиентов можно приобрести в магазинах шведских продуктов IKEA.

Компания KFC совместно с частным космическим стартапом World View из Аризоны готовит к запуску в стратосферу бургер «Зингер». Кампанию приурочили к 33-му дню рождения бургера в США. Блюдо с жареной курицей отправят в полёт на специальном воздушном шаре Stratollite с капсулой уже на этой неделе, 21 июля. В KFC планируют вести онлайн-трансляцию. Ожидается, что полет сэндвича с курицей в стратосфере, на расстоянии 10−50 км от земли, составит 4 дня, а затем он «вернется» на Землю.

«Когда представители KFC первый раз попросили нас отправить Zinger в космос, мы посмеялись», — рассказывает генеральный директор World View Джейн Поинтер. — «Но потом мы подумали: это отличная возможность продемонстрировать нашу технологию Stratollite широкой публике».

Фастфуд поможет космическому стартапу протестировать разработанные им технологии для будущих, более серьезных полетов. К слову, у World View большие планы: они хотят отправлять в стратосферу людей в качестве космических туристов.

Самое время для музыкальной паузы!

На прошлой неделе в гостях у американского комика Джимми Фэллона была певица Майли Сайрус. Они вместе похулиганили: спустились на станцию нью-йоркского метро «42nd Street», замаскировались под кантри-дуэт и исполнили «Jolene» Долли Партон и песню Сайрус «Party in the U.S.A.» Несмотря на парики и ковбойские шляпы, жители Нью-Йорка все равно их узнали:

И добавим этому понедельнику красоты и умиротворения.

Видеоблогер Александр Рыбаков собрал в одном 4К-видео все основные пейзажи из трилогии Питера Джексона «Властелин Колец».

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