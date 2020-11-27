27 ноября: кабаний гоп-стоп и концерт для макак, борющихся со стрессом

Доброе утро! На конец рабочей недели собрали для вас только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные: будет много снега. В пятницу в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Триша Юэн Тоу из Сингапура отправилась со своими подругами на остров Убин, расположенный недалеко от города, чтобы покататься на велосипедах. Там девушек поджидал дикий кабан, которому нужно было только одно — ароматные слойки с карри!

Слойки принадлежали одной из подруг Триши Юэн Тоу. Ее попросили убрать еду в корзину на велосипеде, так как в корзину подруги они уже не влезали. Слойки приманили кабана: чтобы заполучить лакомство, тот не просто перекрыл девушкам дорогу, но даже встал на задние лапы. А после убежал куда-то в лес вместе с добычей.

Триша Юэн Тоу, ее подруги и кабан не пострадали. Но слойки с карри уже не вернуть!

Московская группа «Комсомольск» выпустила клип на песню «Иванова» — это жизнеутверждающее высказывание о поиске счастья в обыденных вещах (которое нужно только вовремя разглядеть), и своеобразный привет БГ, и просто самая светлая и умиротворяющая композиция с их последнего альбома «Ближний свет». Сегодня слушаем группу «Комсомольск» - «Иванова».

Британский пианист Пол Бартон сыграл на нескольких площадках в тайской провинции Лопбури концерты для макак, которые из-за пандемии переживают непростые времена. Об этом сообщают Reuters и New York Post.

Из-за ограничений, введенных с распространением коронавируса, поток туристов в Таиланд уменьшился, а ведь именно они были главным источником пропитания для диких обезьянок. Своим «турне» пианист хотел не только повысить осведомленность людей о проблемах голодающих макак, но и помочь животным справиться со стрессом благодаря силе музыки.

«Быть может, музыка сыграет свою роль в процессе реабилитации макак <…> Нам нужно приложить усилия, чтобы они правильно питались. А когда они начнут хорошо есть, то станут спокойнее и неагрессивными», — сказал Бартон.

Он сыграл для обезьян в том числе в древнем индуистском храме, хозяйственном магазине и заброшенном кинотеатре. Пока музыкант исполнял «Зеленые рукава», «К Элизе» Бетховена и «Дневник любви» Майкла Наймана, разгоряченная публика дергала его за волосы и скакала по клавишам.

Макаки — не единственные дикие слушатели Бартона. Ранее он играл для пожилых слонов, спасенных от жестокого обращения.

А что вам помогает справится со стрессом? Делитесь в комментариях своими рецептами от тревог.

Собаки не раз доказывали, что они самые настоящие друзья человека. Они могут и поддержать в трудную минуту и, конечно же, поднять настроение. Ведь порой они бывают такими дурачками! И своими смешными и дурашливыми поступками им на раз-два удаётся развеселить своих хозяев. Мы собрали для вас фотографии этих хвостатых глупышей в нашей галерее.

Хорошего дня и пижамных выходных!