11 июля: Кофе продлевает жизнь!

Доброе утро!

Коротко о погоде на сегодня: не забываем зонтики! Могут пригодиться:

Совершенно неожиданное, но такое приятное открытие ученых:

Те, кто пьет кофе, живут дольше тех, кто отказывает себе в этом удовольствии!

Новое исследование американских медиков показал: люди, которые пьют кофе - от 1 до 8 чашек в день, живут пусть и ненамного, но все же дольше тех, кто не пьет кофе совсем. При этом неважно, какой кофе пить - молотый или растворимый, это вообще никак не сказалось на результатах исследования.

Ложка дегтя: вывод все-таки немножко спорный. Ученые опирались только на статистические данные о здоровье, продолжительности жизни и потреблении кофе 498 тысяч человек из британской базы UK Biobank. Но какие еще факторы могли повлиять на статистику - неизвестно.

Однако, несмотря на все погрешности, исследование дает возможность заключить, что даже усиленное употребление кофеина не подрывает здоровье и не снижает продолжительность жизни. В пользу исследования говорит и размер базы; кроме того, при анализе данных ученые учитывали влияние таких факторов, как курение и лишний вес.

Ну что, по кофейку, раз такое дело?

А теперь мультфильм.

Тут вышла четвертая серия "Нового Простоквашино", в которой кот Матроскин пытается сесть на диету.

Новости!

Добрая история про Почту России (ага). В Омске кот по кличке Рыжий стал лучшим работником месяца. Несколько недель назад, кот, после потери хозяев, стал часто появляться у отделения почты на окраине Омска. Кот приходил раньше сотрудников и ждал сотрудников, те в свою очередь часто подкармливали его, а потом кот и вовсе занял местечко у стойки для газет. Рыжего пытались пристроить в семью, но он сбежал спустя несколько дней и вернулся на почту.Тогда его решили приютить прямо в отделении, а чтобы "отрабатывал" корм, дали ему работу. Для котика даже сшили специальную форму! "Рыжий работает на почте в отделе продаж. С его появлением увеличились доходы и показатели отделения. Рыжий поднимает настроение клиентов, они его обожают, гладят и подкармливают", - рассказала пресс-секретарь омского филиала Почты России.

Актуально и для нас тоже: на прошлой неделе в Москве у памятника трубе возле здания Мосводканала появился похоронный венок, украшенный ленточкой с надписью: «Горячая вода — помним, любим, скорбим». Венок возложили участники сообщества «10 дней без горячей воды». Акция была приурочена к отключению горячей воды в районе Измайлово. Участники акции рассказали, что планируют возлагать новые венки с периодичностью раз в две недели, когда в очередном районе Москвы будет отключено горячее водоснабжение.

Учёные из Массачусетского технологического института создали «слепого» робота безо всяких камер и визуальных датчиков. Он может бегать, прыгать и подниматься по лестнице, ориентируясь только на «тактильную» информацию.

Время для музыкальной паузы.

Знаете музыканта Рика Эстли, автора старинного мема Рикролл (или Рикроллинг)? Это такой интернет-розыгрыш, в котором жертве кидают ссылку на клип Never Gonna Give You Up (1987г.) под видом любой другой. Или когда прерывают любое событие в реальной жизни видео- или аудиозаписью Never Gonna Give You Up.

(напоминалочка про Never Gonna Give You Up, ох уж эти танцы Рика Эстли...):

Так вот, о чем это мы. Буквально на днях Рик Эстли представил новую песню! Называется Beautiful Life. Слушаем, смотрим:

А уже 13 июля выйдет его новый альбом, который тоже называется Beautiful Life.

Добавим милоты этому утру.

Пользователь фейсбука присоединился к флешмобу с «исчезновением» хозяина на глазах у животного, но вместо собаки проверил трюк на своём попугае. И реакция птицы оказалась довольно забавна:

Больше напоминает возмущение и панику, чем удивление такой магии и волнение за хозяина, правда?

Напомним, как выглядит оригинальный флешмоб, который с собаками. Те, конечно, больше заинтересованы в поиске хозяина, в в собственных эмоциях:

В галерее котики, которые помогут вам поработать в эту среду. Хорошего вам дня, не перетруждайтесь!