11 марта: снимок Космоса на камеру смартфона и свидание Шапокляк с Печкиным

Доброе утро! Приятно просыпаться с мыслью, что второй рабочий день – это уже среда. Все мы знаем, как полезна утренняя зарядка. Если все же вам лень сделать пару движений, заведите себе такого тренера.

За окном сегодня дождливо. Не забудьте зонтик.

Немного новостей из мира технологий. Google совместно с голландской компанией создали очки для слабовидящих, оснащенные камерой и способные говорить. Они помогут сориентироваться в пространстве и распознать людей, чьи фотографии есть в телефонном справочнике. Дополнительная функция очков – чтение. Они распознают до 60 языков и читают вслух рукописный текст. Очки появятся в продаже в августе этого года.

Xiaomi выбрала необычный способ продемонстрировать мощность камеры у новой модели смартфона. В 2019 году компанию запустила 108-мегапиксельную камеру смартфона Mi 10 Pro в Космос вместе со спутником и сделала снимки Земли. Стоит ли сомневаться, что после космической рекламной компании продажи пойдут вверх.

А теперь немного креатива. Петербургские косплееры решили пофантазировать, как бы выглядело свидание Почтальона Печкина и Старухи Шапокляк.

Авторы идеи устроили фотосессию, по сюжету которой герои Успенского знакомятся по брачному объявлению. Исполнители главных ролей косплеер Дмитрий Сидоркевич и Марина Бадьянова считают, что герои только по отдельности вредные, а вместе могли бы составить хорошую пару, пишет twizz.

В качестве музыкальной паузы посмотрим ностальгичный и, вероятно, последний клип группы «Время и Стекло».

В галерее сегодня удивительные скульптуры из столовых приборов от проекта Airtight Artwork.