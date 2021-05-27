27 мая: самый большой набор в истории Lego и Макрон проспорил резиденцию с блогерам

Доброе утро! Еще чуть-чуть, и будем отдыхать. А пока не забывайте прочитать хорошие новости. Поехали!

Захватите зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Lego выпустит самый большой набор из всех, что когда-либо создавала. Он позволит сделать из конструктора карту мира, сообщили Esquire в пресс-службе компании.

Набор пополнит линейку Lego Art и будет состоять из 11 695 элементов. Размер собранного панно составит 104 х 65 см.

Карту мира можно будет собрать разными способами. Lego предлагает самостоятельно выбрать, какая часть света окажется в центре, а также предоставляет возможность проявить фантазию и создать узоры при сборе океанов.

Набор содержит инструкцию, рамку для оформления карты и специальные крепления. С 1 июня он появится в продаже в магазинах «Мир кубиков», а с 1 августа — на Wildberries и Ozon. Стоимость набора составит 22 999 рублей.

Точное и удачное попадание в персонажа — злодейку Круэллу де Виль из спин-оффа «101 далматинца», которую сыграла Эмма Стоун. Сегодня слушаем Florence + The Machine «Call me Cruella».

Французские YouTube-комики Макфлай и Карлито записали новый выпуск своего шоу в Елисейском дворце в Париже — потому что президент Франции Эмманюэль Макрон проиграл им спор. Об этом сообщает Reuters.

В феврале Макрон предложил двум блогерам записать видео о важности мер профилактики коронавируса и пообещал, что если оно наберет больше 10 млн просмотров, то позволит им записать ролик из своей резиденции.

Макфлай и Карлито выиграли пари и сделали 36-минутное видео, в съемках которого участвовал и сам Макрон. В финале выпуска в Елисейском дворце выступила хеви-метал-группа Ultra Vomit, известная своими каверами и шуточными текстами. Музыканты исполнили для президента французскую версию колыбельной «Зеленая мышь» (Une souris verte).

К моменту написания заметки видео Макфлая и Карлито о коронавирусе набрало 15,4 млн просмотров, а свежий ролик из резиденции французского лидера — больше 10 млн.

Reuters отмечает, что рейтинг Макрона в возрастной группе от 18 до 24 лет за месяц вырос на восемь пунктов и достиг 51%. Общий рейтинг одобрения президента за этот период поднялся на три пункта и составил 40%.

Самые игривые домашние питомцы — это собаки! Однако они не только носятся по дому с виляющим хвостиком, но и могут вести себя самым необычным образом. И в такие минуты кажется, что как бы хорошо хозяева ни знали своих любимцев, этим хвостатым товарищам всегда есть, чем нас удивить!

Хорошего дня и ровного настроения!