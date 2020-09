24 сентября: удивительно шустрая черепашка и барабанный концерт с пингвинами

Доброе утро, туляки! Как настроение? Делитесь планами на день в комментариях, а мы поделимся с вами несколькими хорошими новостями.

Просто хорошая погода. Сегодня в Туле ясно и очень тепло. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.

В британском Честере невероятно быстрая черепашка погналась за собакой породы кавапу и по-настоящему удивила не только хозяйку, но и интернет-пользователей. Видео было опубликовано агентством Storyful.

По словам хозяйки рептилии Элисон Эйт, она неделю присматривала за маленьким кавапу, а ее черепашка по кличке Тук сразу же невзлюбила четвероногого питомца. «Я раньше наблюдала, как быстро Тук может двигаться, но я никогда не видела такой скорости», — говорит британка.

Девушка рассказала, что черепаху взяли на уличном рынке в Марокко 20 лет назад, после чего привезли в Англию. Тук — очень дружелюбный и ласковый питомец, который может распознавать симпатичных ему людей.

Раньше у Элисон был пес Эдди, с которым черепаха прекрасно ладила. Их хозяйка предполагает, что Тук может тосковать по Эдди и стремится сделать так, чтобы никто не занял его место.

По части звездных коллабораций австралийские продюсеры Робби Чатер и Тони Ди Блази ничуть не уступают «Машине песен» Дэймона Албарна. По крайней мере два безусловных хита на ожидающемся в декабре альбоме «We Will Always Love You» у них уже есть — это, конечно, нежная «Running Red Lights» и свежая колыбельная «Take Care In Your Dreaming». Сегодня слушаем The Avalanches при участии Дензела Карри, Трики и Sampa The Great - Take Care In Your Dreaming.

Специалист по созданию цифровых декораций Мэтт Воркман устроил барабанный концерт с прыгающими пингвинами.

Технология The Virtual Production, которой занимается Воркман, позволяет в реальном времени вписывать людей в реалистичное виртуальное окружение с помощью графического движка Unreal Engine. Такую технологию, к примеру, используют на съемках «Мандалорца».

Помимо экспериментов с цифровыми декорациями Воркман обожает играть на барабанах. Он даже завел себе канал на ютьюбе, куда выкладывает ролики со своими репетициями. Только вместо обычной студии Воркман играет на фоне большого зеленого экрана.

Таким образом он вписывает себя в различные цифровые декорации — именно так ему удалось устроить вечеринку с пингвинами. Однако Воркман не просто добавил в кадр пингвинов, он еще и заставил их подпрыгивать от каждого удара по барабанам.

На канале Воркмана есть и другие видео с цифровыми декорациями. Допустим, вот здесь он экспериментирует со взрывами.

В сети появился новый сайт, работающий при помощи нейросети, который может превратить ваше лицо на фото в диснеевского персонажа. Сайт называется «Toonify Yourself!». Стоит загрузить на него снимок а-ля на паспорт, специальный алгоритм тут же превратит его в очаровательную мультяшку. Работоспособность новой нейросети в первую очередь проверили на знаменитостях, и получилось неплохо, хоть и не без косяков.

Хорошего дня и отличного настроения!