5 ноября: бабушка и Louis Vuitton, экологический арт-объект и новый трек Земфиры

Доброе утро! После длинных выходных, надеемся, все бодры, веселы и готовы к трудовым подвигам? Будет непросто, но мы ведь справимся – впереди всего четыре рабочих дня!

Погода вновь преподносит сюрприз. На ближайшие три дня по прогнозу до +13 градусов. И еще, не забудьте зонтик, почти всю неделю будут идти дожди.

В Минске появилась необычная арт-инсталяция – разъезжающий по городу автобус, набитый пластиковыми бутылками. Ровно столько пластиковых бутылок собрали экоактивисты всего лишь на одной улице города. Тогда и возникла идея создать подобный арт-объект, который заставит горожан задуматься об экологической обстановке.

Перед тем как выкидывать старый комод всегда интересуйтесь его историей. Вот, например, харьковские пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton.

Раритетная вещь была выпущена знаменитым модным домом 139 лет назад и досталась пенсионерам от родственников еще во время Великой Отечественной войны. Пожилая семейная пара хотела выбросить сундук за ненадобностью, но все же решила отдать его в местный музей. Эксперты подтвердили его подлинность.

Идея бодипозитива прокралась в рекламу средств для бритья, главными героями которой стали девушки с растительностью на лице.

С помощью видеоролика известный бренд средств для бритья открыл возможность женщинам не стесняться своих усиков, а более того, присоединиться к «усатому» флешмобу, во время которого все мужчины в течение месяца отращивают усы и участвуют в сборе средств на изучение мужских болезней. Но, может все-таки не надо, девочки?

Сегодня музыкальная пауза будет особенной. Послушаем новый хит Земфиры Goodbye. Пока он звучал только на площадке в Дубае, но кто знает, вдруг и новый российский тур не за горами.

В галерее сегодня забавные фотоколлажи с голливудскими звездами из профиля @mydaywithleo. Что ни день, то Бейонсе на погрузчике или Киану Ривз в библиотеке.