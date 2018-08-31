31 августа: Саундтреки этого лета

Доброе утро!

Когда кто-то напоминает, что сегодня последний день лета:

Ура! Выходные!

А вы уже знаете, как проведете первые осенние выходные? Все события этого уик-энда, включая знаменитый «ШКОЛОДРОМ», в специальной афише от Myslo — выбирайте!

Про «Школодром» настаиваем. Приходите, классно же будет!

Погоду в выходные обещают прекрасную. Надо этим пользоваться! По прогнозам специалистов, средняя суточная температура превысит норму на 5−6 градусов и будет соответствовать середине июля. Это большая редкость для начала сентября — говорят, чуть ли не впервые за 70 лет!

Важное открытие ученых на исходе лета:

Длительный отпуск может потенциально увеличить продолжительность жизни!

А именно - снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти во всем мире.

Тимо Страндберг из Университета Хельсинки вместе с коллегами проанализировал результаты исследования, которое проводилось на протяжении 40 лет. В нем приняли участие 1222 мужчины среднего возраста (бизнесмены и руководители), рожденные между 1919 и 1934 годом. Все они имели, как минимум, одну привычку или проблему, связанную с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, триглицерида, избыточный вес или непереносимость глюкозы.

В 1974 году все добровольцы были случайным образом поделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Первая каждые четыре месяца получала устные и письменные рекомендации по ведению здорового образа жизни — мужчинам советовали заниматься аэробной физической нагрузкой, есть правильную пищу, поддерживать здоровый вес и прекращать курить. В случае необходимости добровольцам назначали лекарства, которые помогают снизить кровяное давление (бета-адреноблокаторы и диуретики) и уровень липидов (клофибрат и пробукол). Члены контрольной группы получали стандартное медицинское обслуживание, исследователи за ними не наблюдали.

До 2004 года уровень смертности в экспериментальной группе оставался стабильно выше, чем в контрольной. После эта тенденция прекратилась, обе группы сравнялись между собой. Выяснилось, что мужчины, получавшие рекомендации, но проводившие в отпуске менее трех недель в году, умирали на 37 процентов чаще по сравнению с теми, кто получал рекомендации и отдыхал дольше. В контрольной группе отпуск не был связан с риском смерти.

Ну вы поняли, да? Сейчас только начинается бархатный сезон, если еще не успели отгулять свой отпуск - срочно НАДО!!!

Новости!

Недавно состоялся международный финал технологического конкурса Imagine Cup, который проводит компания Microsoft среди молодых инженеров. Россию в конкурсе представляла команда Coffee Break из МГУ. Ребята придумали «умную» кружку, которая определяет характеристики налитого в нее без химического анализа. Для этого сквозь напиток пропускается пучок света и по его преломлению и отражению определяются свойства: кислотность, крепость, плотность. Химические сенсоры в модели тоже есть, по их показателям машина учится. Изначально, как следует из названия проекта, все это затевалось для кофе. Но «умная» кружка, как выяснилось, работает и с другими напитками — например, с вином. И уже может заменить сомелье! Причем эта кружка даже круче, чем сомелье, ведь ей под силу анализировать даже закрытые бутылки. Это может помочь не только в выборе вина в магазине, но и в определении контрафакта. Ребята в конкурсе не победили, но не расстроились по этому поводу.

Похожие проект на этом же конкурсе представила команда молодых инженеров из Малайзии. Они взялись измерять сладость ананасов. Такие приборы уже есть, но для их работы нужно вырезать кусочек фрукта и несколько минут анализировать его химический состав. Команда Pine это делает без нарушения целостности фрукта и гораздо быстрее. Изобретение команды схоже с российской разработкой — свет проходит сквозь ананас, и по его спектральному отпечатку определяется концентрация сахара. И можно больше не верить этому «бери, сладкий, медовый, съешь вместе с кожурой», а просто приложить приборчик (вон та коробочка рядом с монитором) и проверить.

И хватит про изобретения. Тут компания Lego построила полноразмерную модель суперкара Bugatti Chiron из деталей конструктора Lego Technic (это не традиционные кубики, а разные палочки, шестеренки и моторчики). Даже двигатель модели собран из моторов Lego. И ОНА ЕЗДИТ!!! На создание машины ушло больше миллиона деталей. Мощность двигателя - 5,3 лошадиные силы. Во время испытаний машина разогналась до 20 км/ч, но в теории может и до 30. И небольшой демотиватор: чтобы построить хотя бы двигатель от такой Bugatti самостоятельно, придется купить наборы Lego на 70 тысяч долларов.

Музыкальная пауза!

YouTube уже подвел итоги лета-2018 и составил плейлист самых популярных песен лета. И он получился довольно неожиданным! Отметим, что треки в плейлисте ранжировались по количеству просмотров на YouTube в период с 28 мая по 25 августа.

Самой популярной оказалась совместная песня группы Maroon 5 и Карди Би «Girl Like You». В клипе на этот трек, который уже набрал более 728 млн просмотров, снялись актрисы Милли Бобби Браун и Галь Гадот, певицы Дженнифер Лопес, Камила Кабельо и Рита Ора, сноубордистка Хлоя Ким, комедиантка Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и многие другие женщины:

Второе место в рейтинге занял трек «Te Bote (Remix)» рэпера Casper:

Третья позиция за «Ddu-du Ddu-du» южнокорейской группы Blackpink:

Заодно и что-то новенькое для себя открыли.

Для киноманов!

В середине ноября в России покажут фильм «Быть Астрид Линдгрен» — о юности автора книг про Пеппи Длинныйчулок и Карлсона. Накануне издание «Медуза» представила дублированный трейлер картины:

В галерее - фотоотчет с ежегодного испанского фестиваля «Ла Томатина».

Жители города Буньоль и туристы устроили большое помидорное побоище. Выглядит... кхм... неаппетитно. Но явно очень весело: