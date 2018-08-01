1 августа: Не потеряйтесь в лабиринте!

Доброе утро! Вот и август. Пора запрыгивать в последний вагон уходящего поезда и начинать реализацию всех планов на это лето. Признайтесь честно, вы же еще ничего не сделали? Все откладывали «на потом»?)

Погода — супер! Август в этом плане начинается очень позитивно:

Рекорд!

В свежем видео от Книги рекордов Гиннесса вы можете полюбоваться на самый большой в мире лабиринт Yancheng Dafeng Dream Maze - он находится в городском округе Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай. Его площадь - чуть менее 35 597 квадратных метров.

Кроме того, данный лабиринт является рекордсменом еще в одной категории — он включает самую большую сеть тропинок для лабиринтов из живых изгородей: она составляет в длину 9,45 километра.

Новости!

Центральный банк России объявил о выпуске 500 тысяч памятных монет номиналом в 25 рублей, посвящённых 50-летию выхода первой серии мультфильма «Ну, погоди!». 50 тысяч монет будут иметь раскрашенный реверс с изображением персонажей сериала — Волка и Зайца. Кроме того, Центробанк также выпустит ограниченную партию монет к юбилею «Ну, погоди!» — тиражом в три тысячи единиц. Эти монеты будут сделаны из серебра, но тоже получат раскрашенную решку. Их номинал составит три рубля.

Дизайнер из Китая Наоми Ву разработала корсет с подсветкой, который поможет подчеркнуть силиконовую грудь (wtf?!). Девушка сама опробовала разработку на одном из ночных мероприятий. Эффект подсветки достигается за счёт оптоволоконных кабелей, которые соединяются с корсетом. Кабели прикладываются к коже над имплантантами в груди, а специальный прозрачный материал преломляет свет и подсвечивает весь бюст. В первом видео - непосредственно демонстрация корсета. Во втором девушка рассказывает, как она его создала (все на английском).

Этим летом на курорте Ba Na Hills во Вьетнаме открыли пешеходный мост, опорами которого служат две колонны в виде огромных рук. Мост находится на высоте 1414 метров над уровнем моря и составляет в длину около 150 метров. Руки выглядят так, как будто они высечены из камня, но в действительности их каркас создан из стали. Строительство моста заняло около года. Сооружение сравнивают с лентой в руках девушки. Посмотрите, как эффектно выглядит:

Музыкальная пауза! Особенно понравится фанатам Рианны.

Группа Pentatonix показала эволюцию Рианны в своем новом видео. Оторваться невозможно, ребята безумно круто исполняют все песни:

Поучительная история из серии "Как не стоит вести себя на работе".

На днях в интернете «завирусилась» запись с автомобильного видеорегистратора: фургон Ford Transit, принадлежащий канадской строительной компании, намеренно проезжал по лужам на улицах Оттавы, окатывая пешеходов на тротуаре водой из луж. Водитель точно делал это специально, смотрите сами:

Поведением водителя заинтересовалась полиция города, заявившая, что тот действовал безответственно и, возможно, будет обвинён в нападении. Также правоохранители публично обратились к компании с требованием установить личность сотрудника. Спустя два дня после того, как это видео "завирусилось", фирма уволила этого водителя. Вот так вот развлекся...

В галерее - лауреаты премия IPPAwards, то есть лучшие фотографии, снятые на камеру айфона. В этом году жюри отобрало больше 70 работ фотографов из 140 стран мира. В числе победителей — желтый снег на сочинском «Роза Хуторе» и еще много красивого.